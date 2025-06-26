İBB, artan maliyetler ve akaryakıt fiyatlarını gerekçe göstererek yüzde 21,29’luk zam talebinde bulunmuştu. Ancak toplantıda bulunan bakanlık temsilcileri başta olmak üzere bazı üyeler bu teklife karşı çıktı. Ret kararıyla birlikte mevcut ulaşım tarifesi aynı şekilde devam edecek.

Toplantıda, minibüs ve servis ücretlerine yönelik düzenlemeler de ele alındı. Ancak en dikkat çekici gelişme, milyonlarca İstanbulluyu ilgilendiren toplu taşıma zammının reddedilmesi oldu.

İBB’nin ilerleyen günlerde yeni bir teklif sunup sunmayacağı ise merak konusu. Zam teklifi geri çevrilmiş olsa da, ulaşımdaki ekonomik baskılar gündemdeki yerini koruyor.