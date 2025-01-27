İstanbul PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, yerel marketler olarak yıl boyunca tüketiciyi enflasyona karşı korumak adına indirim ve fiyat sabitleme kampanyalarına devam ettiklerini vurguladı. Ayrıca, Et ve Süt Kurumu ile yapılan protokol kapsamında, yaklaşık iki yıldır hanelere ekonomik fiyatlarla et ulaştırdıklarını belirtti.

Güzeldere, "Et ve Süt Kurumu ile yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde bugünden itibaren Ramazan ayı sonuna kadar et fiyatlarında sabitlemeye gittik. Uygulama Ramazan sonuna kadar devam edecek. İstanbul'un dört bir yanındaki üye yerel zincir marketlerimiz aracılığıyla, Ramazan sonuna kadar kilogram fiyatı 379 liradan kıyma, 399 liradan kuşbaşı eti sunacağız" dedi.

66 üye marketi, 2.700 şubesi ve yaklaşık 43 bin çalışanıyla İstanbul'da geniş bir yerel perakende ağına sahip olduklarını belirten Güzeldere, bu ağ sayesinde tüm hanelere ulaşmayı amaçladıklarını ifade etti. Ayrıca, "Bu yıl da Ramazan ayında sofralarımıza ekonomik fiyatlarla et ulaştırmaya kararlıyız. Ramazan fırsatçılarına karşı tüketicinin yanındayız" diye ekledi.

Güzeldere, "Değerli etler" kategorisindeki fiyatların da sabitlendiğini belirterek, şu fiyatları açıkladı: Tranç 459 TL, kontrfile ve biftek 649 TL, antrikot ve dana pirzola ise 699 TL. Ramazan ayında tüm tüketicilere bereketli sofralar dileyerek, ülke genelinde hayırlı Ramazanlar temennisinde bulundu.

İstanbul PERDER, Ramazan ayında et fiyatlarını sabitleyerek, tüketicilerin bütçesini korumaya ve fırsatçılara karşı önlem almaya devam ediyor.