Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son Kabine toplantısında açıkladığı proje kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ iş birliğiyle İstanbul’daki kira yükünü hafifletmeyi hedefliyor. İstanbul’un deprem riski ve mevcut konut talebi göz önünde bulundurularak tasarlanan proje, vatandaşların güvenli ve uygun fiyatlı konutlara erişimini sağlayacak.

Proje, “Yüzyılın Konut Projesi” adı altında Türkiye genelinde 500 bin sosyal konut inşa edilmesini öngörüyor. İstanbul’da hem satışa sunulacak hem de kiralanacak konutlar için özel kontenjan ayrılacak. TOKİ, kiralık sosyal konutların yapımını tamamladıktan sonra kiralama sürecini başlatacak.

Kiralık sosyal konutlardan faydalanacak vatandaşlar, piyasa rayiç bedelinin altında kira ödeyecek. Hak sahipleri ise TOKİ’nin belirleyeceği kriterlere göre başvuracak ve kura ile belirlenecek. Kiracı olan vatandaşlarla sözleşme imzalanacak ve düzenli kira ödemeleri ile konutların durumu periyodik olarak denetlenecek.

Kiralama süresi dolan konutlar, gerekli bakımlar yapıldıktan sonra yeniden kriterlere uygun vatandaşlara kiralanacak. Sistem, hem afet riski ve güvenli konut ihtiyacını karşılamayı hem de fahiş kira ve konut fiyatlarına çözüm üretmeyi amaçlıyor.

Bu proje ile İstanbul’da yaşayanların uygun fiyatlı kiralık dairelere erişimi kolaylaşacak ve şehirdeki konut stokunun yenilenmesine katkı sağlanacak.