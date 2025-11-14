“Yeni Adıyaman’ın simgesi İndere olacak”

Türkiye’nin en büyük şantiye alanlarından biri olarak gösterilen ve 5 milyon metrekarelik alanda yükselen İndere deprem konutlarını yerinde inceleyen Bakan Murat Kurum, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamasına şehitlere rahmet dileyerek başlayan Kurum, Adıyaman’ın yeniden ayağa kalkış sürecinde İndere’nin kritik bir noktada olduğunu belirtti.

“Yeni Adıyaman’ın simgesi olan İndere’deyiz. Bu proje, Adıyaman’ın gurur tablosudur. Hem konutlarımız hem de bereket getirecek ticaret alanlarımız hızla yükseliyor. Adıyamanlı kardeşlerimizin hak ettiği yaşam standartlarını sağlamak için gece gündüz çalışıyoruz.” dedi.

350 bininci deprem konutu yarın teslim edilecek

Bakan Kurum, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 350 bininci deprem konutunun anahtar tesliminin yapılacağını hatırlatarak önemli bir eşiğin daha geride bırakılacağını ifade etti.

Kurum, Adıyaman’daki son duruma ilişkin şu bilgileri verdi:

38 bin yeni konut ve iş yeri teslim edildi.

Yıl sonuna kadar 43 bin bağımsız bölüm tamamlanacak.

Adıyaman merkezde teslim edilmemiş konut kalmayacak.

Türkiye genelindeki çalışmalara dikkat çeken Kurum, “2025 yılı sonuna kadar 453 bin konutu teslim edeceğiz.” diye konuştu.

“Eleştirilere en net yanıt sahadaki eserlerdir”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in deprem konutlarına yönelik açıklamalarını da değerlendiren Kurum, çalışmaların sahada tüm açıklığıyla görüldüğünü söyledi:

“Biz cevabımızı yalan yanlış bilgilerle değil, icraatlarımızla veririz. 300 bin konutu teslim ettik, yarın 350 bini bulacağız. Bizi izlemeye devam etsinler; sahada daha çok eser görecekler.”

Kurum ayrıca, devletin deprem bölgesinde sergilediği dayanışmanın tüm dünyaya örnek olmaya devam ettiğini vurguladı.

Bakan Kurum’a ziyaretinde Adıyaman milletvekilleri İshak Şan, Mustafa Alkayış ve beraberindeki heyet eşlik etti.