İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, söz konusu paylaşımların kamuoyunu yanıltmayı ve devlet kurumlarının itibarını zedelemeyi amaçlayan bir dezenformasyon kampanyasının parçası olduğunu açıkladı.

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu’nun 7 Mayıs 2025 tarihli raporuna göre, sanığın “nitelikli kasten adam öldürme fiilinin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğu” belirlendi. Raporda, failin cezalandırılmasına engel teşkil edecek herhangi bir psikolojik veya fiziksel eksikliği bulunmadığı ifade edildi.

Sanık avukatı tarafından dosyaya sunulan belge ise, cinayetten önce alınmış bir “kaynaştırma raporu” niteliğinde olup, “engellilik raporu” olarak değerlendirilmiyor. Bu nedenle failin ceza ehliyeti üzerinde herhangi bir etkisi bulunmuyor.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, vatandaşları sosyal medyada yayılan asılsız iddialara itibar etmemeleri konusunda uyarırken, halkı yanıltıcı bilgi paylaşmanın Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesi kapsamında suç teşkil ettiğini hatırlattı.