Fırtına ve Kar Yağışı İstanbul'u Etkileyecek

AKOM'un açıklamasına göre, İstanbul'da 19 Şubat Çarşamba günü saat 10.00’dan itibaren fırtına etkisini gösterecek. Aynı gün saat 12.00'de yağmur başlayacak ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ile kar yağışı görülecek. Saat 22.00’den itibaren ise İstanbul genelinde kar yağışı etkili olmaya başlayacak. 21 Şubat Cuma günü ise kar yağışının şiddetinin artması ve hafta sonu boyunca devam etmesi bekleniyor.

Kar Kalınlığı Bölgelere Göre Değişecek

AKOM'un tahminlerine göre, kar kalınlığı İstanbul'da bölgelere göre farklılık gösterecek. E-5’in güneyinde (merkez ilçeler) 5-15 santimetre, E-5 ile TEM arasında 10-30 santimetre, TEM’in kuzeyi ve yüksek kesimlerde 20-40 santimetre, kuzey bölgeler ve yüksek rakımlı yerlerde ise 40 santimetre ve üzerinde kar örtüsü oluşması öngörülüyor.

Buzlanma ve Don Tehlikesi Uyarısı

AKOM, 20 Şubat Perşembe akşamından itibaren hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olaylarının meydana gelmesini bekliyor. Bu durumun özellikle ulaşımda aksamalar, elektrik ve doğalgaz kesintileri, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve soba zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara yol açabileceği vurgulandı.

AKOM'dan Zorunlu Tedbir Uyarısı

AKOM, kamu kurumları ve vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı tedbir almaları konusunda uyardı. "Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, araçlarda kış lastiği ve zincir bulundurulması, su, doğalgaz ve elektrik tesisatlarının korunması, sokakta kalanlar için sıcak barınak ile canlılar için yiyecek temin edilmesi" gibi önlemlerin alınması gerektiği belirtildi. Hava şartlarının İstanbul’da en az bir hafta boyunca etkili olacağı öngörülüyor. Vatandaşların, gelişmeleri AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün duyurularından takip etmeleri tavsiye ediliyor.