İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan 9 Temmuz tarihli verilere göre, barajlardaki genel doluluk oranı yüzde 62.56’ya geriledi. Son haftalarda etkili olan aşırı sıcaklar, yeterli yağışın olmaması ve artan su tüketimi, barajlardaki seviyelerin düşmesine neden oldu.

İstanbul’un su geleceğiyle ilgili endişeleri artıran bu tablo, "İstanbul susuz kalır mı?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar, özellikle yaz aylarında bilinçli su kullanımının önemine dikkat çekerek, önlem alınmazsa su sıkıntısının kaçınılmaz olabileceği konusunda uyarıyor.

En yüksek Elmalı, en düşük Istrancalar

İstanbul’un farklı noktalarında bulunan 10 barajın doluluk oranları dikkat çekerken, Elmalı Barajı yüzde 77.79’luk doluluk oranıyla ilk sırada yer aldı. En düşük seviyedeki baraj ise sadece yüzde 26.95 ile Istrancalar oldu. İstanbul’a önemli ölçüde su sağlayan Alibey Barajı’nda ise doluluk oranı yüzde 45.57 olarak ölçüldü.

İşte İstanbul’daki barajların güncel doluluk oranları:

Ömerli: %67.45

Darlık: %70.28

Elmalı: %77.79

Terkos: %65.23

Alibey: %45.57

Büyükçekmece: %58.29

Sazlıdere: %49.35

Istrancalar: %26.95

Kazandere: %57.4

Pabuçdere: %58.62

Su tasarrufu hayati önem taşıyor

İSKİ yetkilileri ve çevre uzmanları, vatandaşların özellikle günün sıcak saatlerinde bahçe sulama, oto yıkama gibi su tüketimini artıran alışkanlıklardan uzak durması gerektiğini belirtiyor. Ayrıca ev içi kullanımda da muslukları açık bırakmamak, damlatan muslukları onarmak ve tasarruflu armatürler kullanmak gibi küçük adımların büyük fark yaratabileceği vurgulanıyor.

İstanbul’un önümüzdeki haftalarda alacağı yağış miktarı ve su tüketim alışkanlıkları, barajlardaki gidişatı belirleyecek gibi görünüyor. Yetkililer, vatandaşları bu süreçte duyarlı ve bilinçli davranmaya davet ediyor.