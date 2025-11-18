Ons Altın 1 Haftanın Dip Seviyesinde
Haftanın ilk gününde sert kayıplar yaşayan ons altın, salı sabahı itibarıyla 4.010 dolar seviyesinde dengelenmeye çalışıyor. Dolar endeksindeki yükseliş ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) aralık ayında faiz indirimi ihtimalinin düşmesi, altın tarafındaki satış baskısını artırdı.
18 Kasım 2025 Altın Fiyatları: Gram, Çeyrek, Yarım ve Cumhuriyet Altını
Güne başlayan yatırımcıların en çok merak ettiği soru ise “Bugün altın fiyatları ne kadar?”
İşte 18 Kasım 2025 sabahına ait güncel altın satış fiyatları:
Güncel Altın Satış Fiyatları
-
Gram altın: 5.467,08 TL
-
Çeyrek altın: 9.312,00 TL
-
Yarım altın: 18.611,00 TL
-
Tam altın: 37.482,68 TL
-
Cumhuriyet altını: 37.102,00 TL
-
Gremse altın: 93.994,16 TL
-
Ons altın: 4.010,78 dolar
Kapalıçarşı’da fiziki işlemlerde gram altın 5.705 TL, çeyrek altın ise 9.305 TL civarında satılıyor.
Gram Altın Günün İlk Saatlerinde Geriledi
Ons altında yaşanan düşüşün etkisiyle gram altın fiyatı da sabah saatlerinde gerileyerek 5.458 TL seviyesine indi.
Analistler, doların güçlü seyrinin kısa vadede altında yukarı yönlü hareketi sınırladığını belirtiyor.
“Altın Piyasası Bir Süre Konsolide Olabilir”
Piyasadaki son görünümü değerlendiren Marex analisti Edward Meir, altın tarafındaki düşüşün devam edebileceğine işaret ederek şunları söyledi:
“Dolar bugün biraz daha güçlüydü ve geçen hafta spekülatif pozisyonlarda azalma gördük. Altın piyasası bir süre konsolide olacak gibi görünüyor.”
ABD Verileri Kritik: Gözler Tarım Dışı İstihdamda
Fed’in politika yönüne ilişkin ipuçlarını etkileyecek olan en önemli gelişme, bu hafta açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi olacak. Verideki sürprizler, altın fiyatlarında sert hareketlere neden olabilir.
Faiz İndirimi Beklentileri Zayıfladı
-
ABD hükümetinin yeniden açılması sonrasında yayımlanan ekonomik veriler,
-
Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson’ın “faiz indirimlerinde yavaş hareket edilmesi gerektiği” yönündeki açıklaması
Aralık ayında faiz indirimine dair beklentilerin hızlı şekilde azalmasına yol açtı. Bu durum, faiz getirisi olmayan altına olan talebi kısa vadede zayıflatıyor.
Uzun Vadede Altını Destekleyen Unsurlar
ANZ’nin değerlendirmesine göre altın fiyatlarını orta ve uzun vadede desteklemeyi sürdürecek bazı önemli faktörler bulunuyor:
-
Jeopolitik risklerde artış
-
ABD’nin borç sürdürülebilirliğine ilişkin soru işaretleri
-
Küresel ölçekte dedolarizasyon eğilimleri
-
Merkez bankalarının altın alımlarının devam etmesi
Diğer Değerli Metallerde Son Durum
-
Gümüş: %0,4 düşüşle 50 dolar
-
Paladyum: %0,5 düşüşle 1.386,01 dolar
-
Platin: %0,3 yükselişle 1.538,74 dolar