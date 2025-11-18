Ons Altın 1 Haftanın Dip Seviyesinde

Haftanın ilk gününde sert kayıplar yaşayan ons altın, salı sabahı itibarıyla 4.010 dolar seviyesinde dengelenmeye çalışıyor. Dolar endeksindeki yükseliş ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) aralık ayında faiz indirimi ihtimalinin düşmesi, altın tarafındaki satış baskısını artırdı.

18 Kasım 2025 Altın Fiyatları: Gram, Çeyrek, Yarım ve Cumhuriyet Altını

Güne başlayan yatırımcıların en çok merak ettiği soru ise “Bugün altın fiyatları ne kadar?”

İşte 18 Kasım 2025 sabahına ait güncel altın satış fiyatları:

Güncel Altın Satış Fiyatları

Gram altın: 5.467,08 TL Dolar/TL bugün ne kadar? 17 Kasım 2025 güncel dolar – Euro fiyatları İçeriği Görüntüle

Çeyrek altın: 9.312,00 TL

Yarım altın: 18.611,00 TL

Tam altın: 37.482,68 TL

Cumhuriyet altını: 37.102,00 TL

Gremse altın: 93.994,16 TL

Ons altın: 4.010,78 dolar

Kapalıçarşı’da fiziki işlemlerde gram altın 5.705 TL, çeyrek altın ise 9.305 TL civarında satılıyor.

Gram Altın Günün İlk Saatlerinde Geriledi

Ons altında yaşanan düşüşün etkisiyle gram altın fiyatı da sabah saatlerinde gerileyerek 5.458 TL seviyesine indi.

Analistler, doların güçlü seyrinin kısa vadede altında yukarı yönlü hareketi sınırladığını belirtiyor.

“Altın Piyasası Bir Süre Konsolide Olabilir”

Piyasadaki son görünümü değerlendiren Marex analisti Edward Meir, altın tarafındaki düşüşün devam edebileceğine işaret ederek şunları söyledi:

“Dolar bugün biraz daha güçlüydü ve geçen hafta spekülatif pozisyonlarda azalma gördük. Altın piyasası bir süre konsolide olacak gibi görünüyor.”

ABD Verileri Kritik: Gözler Tarım Dışı İstihdamda

Fed’in politika yönüne ilişkin ipuçlarını etkileyecek olan en önemli gelişme, bu hafta açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi olacak. Verideki sürprizler, altın fiyatlarında sert hareketlere neden olabilir.

Faiz İndirimi Beklentileri Zayıfladı

ABD hükümetinin yeniden açılması sonrasında yayımlanan ekonomik veriler,

Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson’ın “faiz indirimlerinde yavaş hareket edilmesi gerektiği” yönündeki açıklaması

Aralık ayında faiz indirimine dair beklentilerin hızlı şekilde azalmasına yol açtı. Bu durum, faiz getirisi olmayan altına olan talebi kısa vadede zayıflatıyor.

Uzun Vadede Altını Destekleyen Unsurlar

ANZ’nin değerlendirmesine göre altın fiyatlarını orta ve uzun vadede desteklemeyi sürdürecek bazı önemli faktörler bulunuyor:

Jeopolitik risklerde artış

ABD’nin borç sürdürülebilirliğine ilişkin soru işaretleri

Küresel ölçekte dedolarizasyon eğilimleri

Merkez bankalarının altın alımlarının devam etmesi

Diğer Değerli Metallerde Son Durum