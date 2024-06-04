Kurban Bayramı tatilini memleketleri veya tatil yörelerinde geçirmek isteyen vatandaşların yoğun talebi üzerine bilet fiyatları tavan yaptı. Artan talep nedeniyle otobüs ve uçak firmaları ek seferler koyarken, Türk Hava Yolları'nın arife günü satışa çıkardığı iç hat biletleri tükendi. Türk Hava Yolları'nın Tatil bölgelerine ve yurt dışı uçuşlarında uyguladığı bilet fiyatı ise dudak uçuklatıyor.

En pahalı dış hat bileti 137 bin lira ile Los Angeles oldu

Kurban Bayramı nedeniyle artan talebi fırsata çeviren Türk Hava Yolları yaptığı İstanbul - Los Angeles uçuşlarında bilet fiyatları dikkat çekici rakamlara ulaştı. Bilet fiyatları 16 - 20 Haziran'da gidiş dönüş 245 bin TL'ye kadar çıktı. Bu bilet fiyatı, THY'nin bir direkt seferdeki en pahalı gidiş dönüş bileti oldu. Türk Hava Yolları'nın iç hat business bileti ise 8 bin 500 liradan satışa çıkarıldı.