Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın katılımıyla 5 Aralık 2025 Cuma günü İstanbul Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen TURQUALITY Vizyon Buluşması ve Markalaşma Konferansı, ülkenin önde gelen marka temsilcilerini bir araya getirdi.

Törende, İstanbul Aydın Üniversitesi, “Türkiye’de en çok hizmet ihracatı gerçekleştiren yükseköğretim kurumu” unvanıyla ödüle layık görüldü. Ödülü, İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın elinden aldı.

Prof. Dr. Mustafa Aydın, tören sonrasında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İstanbul Aydın Üniversitesi olarak, Türkiye’de en çok hizmet ihracatı gerçekleştiren yükseköğretim kurumu unvanıyla Turquality Şampiyonları kategorisinde ödüle layık görülmekten büyük bir gurur, onur ve sorumluluk duyuyoruz.

Bu ödül; yıllardır “daha ileri ve daha güçlü bir üniversite” idealine inanan büyük Aydın ailesinin emeğinin, vizyonunun ve kararlılığının en somut göstergesidir. Bugün İstanbul Aydın Üniversitesi’nin yalnızca Türkiye’de değil, dünyanın dört bir yanında tercih edilen, küresel ölçekte rekabet eden bir eğitim markası hâline gelmesi tesadüf değil; doğru stratejilerin, güçlü bir vizyonun ve bitmeyen bir adanmışlığın sonucudur.

Bu vesileyle, üniversitemizi bugünlere taşıyan tüm akademik ve idari çalışma arkadaşlarıma, özverileri, gayretleri ve inançları için özellikle teşekkür ediyorum.

Ülkemizi uluslararası arenada daha güçlü temsil etmek, Türkiye’nin marka değerine daha fazla katkı sunmak ve dünya gençliğinin geleceğine daha büyük dokunuşlar yapmak için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz."