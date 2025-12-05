TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun üç milletvekilinden oluşan heyetinin İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu ziyaretine ilişkin tutanak özeti, komisyonda düzenlenen toplantıda Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Bozkurt tarafından okundu. Tutanak, Abdullah Öcalan’ın sürece dair mesajlarını ve heyetin yönelttiği kritik sorulara verdiği yanıtları içeriyor.

Komisyonun İmralı Ziyareti Nasıl Kararlaştırıldı?

Tutanakta yer alan bilgilere göre komisyon, 21 Kasım 2025 tarihli toplantısında beş siyasi parti grubundan birer temsilcinin yer alacağı bir heyetin İmralı’ya gitmesini oyladı. CHP ve Yeni Yol Partisi üyeleri heyete temsilci bildirmezken, Hüseyin Yayman, Feti Yıldız ve Gülüstan Kılıç Koçyiğit heyette yer alan isimler oldu. Üç milletvekili, Adalet Bakanlığı izniyle 24 Kasım 2025’te Öcalan ile görüştü.

Öcalan’dan Bahçeli ve Erdoğan’a “Şükran” Mesajı

Tutanağa göre Abdullah Öcalan, görüşmede şu değerlendirmelerde bulundu:

Türk–Kürt ilişkilerinde Devlet Bahçeli’nin sözlerinin büyük önem taşıdığını , tarihi cesaret gösterdiğini ve kendisine şükran duyduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da teşekkür etti .

Sürecin başından beri verdiği sözlerin arkasında olduğunu, koşulların oluşması halinde teorik ve pratik olarak katkı verebileceğini belirtti.

Silahlı yöntemden uzaklaştığını, siyasi çözümü benimsediğini ve 27 Şubat 2025’te yaptığı çağrı çerçevesinde PKK’nın silah bırakmasının toplumda olumlu karşılandığını söyledi.

‘Silah Bırakma’ ve PKK’nın Durumu Üzerine Açıklamalar

Tutanakta Öcalan’ın özellikle şu noktalara değindiği yer aldı:

Her asker kaybının kendisi için “trajedi” olduğunu, TUSAŞ eylemine üzüldüğünü belirtti.

Türk ve Kürt halkları arasında tarihsel kardeşlik olduğunu vurguladı.

Örgütün sadece “eldeki silahları” değil, aynı zamanda zihinsel silahları da bırakması gerektiğini ifade etti.

PKK’nın Irak’tan çektiği unsurları Suriye’ye yönlendirdiği yönündeki gözlemlerin kendisine iletilmesi üzerine çelişki iddialarına yanıt verdi.

Süreçte geçen bir yıl boyunca hiç çatışma yaşanmadığını, bunun “büyük bir politik açılım” olduğunu savundu.

Heyetin, 27 Şubat çağrısında “ayrı devlet, federasyon, idari özerklik, kültürel ayrışma” gibi unsurların yer almadığını hatırlatması üzerine Öcalan bu ifadeleri onayladı.

Suriye Gündemi ve SDG Üzerine Yanıtlar

Hüseyin Yayman’ın Suriye konusunda yönelttiği sorulara karşılık Öcalan:

SDG’nin 10 Mart mutabakatına uyduğunu , 8 maddelik anlaşmanın esas alındığını belirtti.

Suriye için üniter yapı ve yerel demokrasi modelini savunduğunu, “yerel savunma gücü değil, polis benzeri asayiş güçleri” öngördüğünü söyledi.

Bölgedeki İsrail hamlelerine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Coğrafyada Türkler ve Kürtlerin birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini belirten Öcalan, tarihsel anlatımlarında Sultan Sencer ve Ziya Gökalp referanslarını kullandı.

“Ferhat Abdi Şahin Bana Bağlıdır” Açıklaması

Tutanakta dikkat çeken bir diğer bölüm Öcalan’ın Ferhat Abdi Şahin (Mazlum Kobani) hakkındaki sözleri oldu. Öcalan, “Bana yakın kişilerden biridir, bana bağlıdır” ifadelerini kullandı.

Heyet, sürecin yanlış yönlendirilmesine neden olacak sözlerden kaçınılması gerektiğini hatırlatırken, Öcalan da Türkiye için pozitif adımlar atma niyetinde olduğunu dile getirdi.

Öcalan: “PKK’yı 1993’te Feshetmeliydim”

Reel sosyalizmi 1995’ten bu yana terk ettiğini belirten Öcalan, 1993’te PKK’yı feshetme planının her seferinde “bir el” tarafından sabote edildiğini söyleyerek bu süreci “darbe mekaniği” olarak nitelendirdi.

Sürecin Devamı İçin Beklenti: ‘Somut Adımlar’

Heyet tarafından, terörsüz bir Türkiye için somut ve pratik adımlar beklendiği ifade edildi. Öcalan da iletişim imkanlarının genişletilmesi halinde çözüm odaklı açıklamalar yapabileceğini, süreci desteklemeye hazır olduğunu dile getirdi.

Tutanakta şunlar kaydedildi:

"Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun 21 Kasım 2025 tarihli 18'inci toplantısında Komisyonda temsil edilen beş siyasi parti grubundan birer üyeden oluşacak bir heyetin İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna gitmesi hususunda oylama yapılmış ve komisyonumuzun nitelikli çoğunluğuyla karar alınmıştır. CHP ve Yeni Yol partisi grupları heyete üye bildirmemiştir. Bu kapsamda isimleri bildirilen Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleri Hüseyin Yayman, Feti Yıldız ve Gülüstan Kılıç Koçyiğit 24 Kasım 2025 Pazartesi günü Adalet Bakanlığından alınan izin çerçevesinde İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna Abdullah Öcalan'ın beyanlarını almak amacıyla gitmiştir. Bu görüşmede Abdullah Öcalan öncelikle yüzyıllık Türk-Kürt ilişki sistematiğine Sayın Devlet Bahçeli'nin sözleri ile büyük katkı sağladığını, kendisinin Cumhuriyet tarihinde ender görülen bir cesaret sergilediğini ve kendisine şükran duyduğunu ifade etmiş, yine bu süreçte gösterdiği cesaret için Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a şükran ve teşekkürlerini beyan etmiştir. Abdullah Öcalan, sürecin başından beri verdiği tüm sözlerin arkasında olduğunu, koşullar elverirse teorik ve pratik imkanlarının bunu gerçekleştirmeye müsait olduğunu ifade etmiştir. Uzun bir şekilde tarihsel arka planı anlatmış ve Ziya Gökalp'e referans vererek Türk-Kürt kardeşliğinin önemine vurgu yapmıştır. Abdullah Öcalan silahlı yöntemden ayrıldığını, siyasi yöntemi benimsediğini, 27 Şubat 2025 tarihinde yapmış olduğu çağrı çerçevesinde bütün yapıların, PKK'nın tüm bileşenlerinin, örgütsel varlıklarının dağıtılmasının ve silahlarını bırakmasının ilanının toplum tarafından iyi karşılandığını, halkın bu gelişmeyi takip ettiğini, kendisinin Suriye ve Irak'ta da etkili olduğunu ifade etmiştir."



"Bu noktada Feti Yıldız, Abdullah Öcalan'ın mahkum olduğu davada şehit ailelerinin avukatı olarak kendisinin bulunduğunu hatırlatması üzerine Abdullah Öcalan, ben Devlet beyin el sıkması ile başlayan süreç içinde verdiğim tüm sözlerin arkasındayım demiştir. Hüseyin Yayman'ın, buraya şehit ailelerinin hassasiyeti ile gelindiğini belirtmesi üzerine ise Abdullah Öcalan, her asker kaybının kendisi için trajedi olduğunu, asla sevinmediğini, bu gençlerin böyle ölmemesi gerektiğini söylemiş, Türkiye'de ve bölgede kesinlikle çözüme ulaşmalıyız diye cevaplamış ve TUSAŞ eylemine üzüldüğünü belirtmiştir. Kendisine Lozan ve 1924 anayasası öncesi döneme ait dilin kullanılması süreci zehirliyor denmiştir. Yine devamla en son Zap Bölgesi boşaltılırken örgüt mensuplarının elinde silah olması kamuoyunda infial oluşturmuş, bu konuda yapılan çağrıya PKK'nın tam uymadığı görülüyor denilmiş, Suriye'de SDG'nin 10 Mart mutabakatına uymasının elzem olduğu, Suriye konusunda kendisinin yeni bir açıklama yapması gerektiği söylenmiştir. Bu devletin hepimizin devleti olduğu, silahı bırakın derken PKK'nın tüm bileşenlerini kapsadığı, PKK'nın Irak'tan çektiği güçlerini Suriye'ye gönderdiği yönünde gözlemler olduğu, bu durumun daha önceki açıklamalarla çelişki oluşturduğunun kendisine söylenmesi üzerine Abdullah Öcalan, PKK'nın sadece eldeki silahların değil, zihinsel olarak da silahların bırakılması gerektiğini ifade etmiştir. Devamında iki halk arasında tarihsel bir kardeşlik bulunduğunu söylemesi üzerine Feti Yıldız, şehit haberleri geldiği dönemde bile kimsenin gidip bir Kürt komşusunun camını kırmadığını, bu kadar acıya rağmen Türk-Kürt düşmanlığının hiçbir zaman oluşmadığını belirtmiştir. Bunun üzerine Abdullah Öcalan, kendisinin şehit ailelerine saygıyla baktığını, acılarının ne kadar büyük olduğunu bildiğini beyan etmiş, Devlet Bahçeli'nin konuşmasında hatırlattığı ben devlete hizmet etmeye hazırım sözünü hatırlatıp buyur demesine karşılık olarak sözlerinin arkasında olduğunu, koşullar el verirse ve iletişim imkânı artırılırsa teorik ve pratik imkanlarının bunu gerçekleştirmeye müsait olduğunu yenilemiştir. 27 Şubat açıklamasına yönelik olarak süreçte geçen bir yılı başarılı gördüğünü, bu dönemde hiç şehit verilmediğini, çatışma çıkmadığını ifade etmiş, böylelikle büyük bir politik açılımın sağlandığını, bu kapsamda kamuoyunda olan desteğin arttığını, ilerleyen süreçte kamuoyunun aklında olan bazı soru işaretlerinin giderileceğini de düşündüğünü söylemiştir. Tarihsel gerçekliği bilen bir heyet olarak terörsüz Türkiye gerçekleşecekse Türkiye'nin pratik ve somut adımları bekliyor olduğunun söylenmesi üzerine Abdullah Öcalan, pozitif hamleler ve adımlar peşinde olduğunu ifade etmiştir."



Tutanakta, 27 Şubat çağrısında ayrı devlet olmadığını, federasyon olmadığını, idari özerklik olmadığını, kültüralist çözümler olmadığının hatırlatılması üzerine Abdullah Öcalan'ın bunu onayladığı kaydedilerek, "Hüseyin Yayman tarafından Suriye konusunda sorulan sorulara; SDG'nin 10 Mart'ta anlaşma yaptığı, anlaşmanın 8 madde olduğu, bunları esas aldıklarını, Suriye başta olmak üzere bölgedeki İsrail'in hamlelerine karşı çok dikkatli olunması gerektiğini, Suriye için üniter yapı ve yerel demokrasi benimsediğini söylemiş, yerel savunma gücünün olup olmayacağını sorusuna cevap olarak, savunma gücü yok, asayiş kapsamında güçler yani 'polis gibi' cevabını vermiştir. Bu coğrafyada Türksüz Kürt, Kürtsüz Türk yaşayamayacağını belirterek uzun bir tarihsel anlatımda bulunmuş ve Sultan Sencer'e referansla bu birlikteliğin tarihsel önemine vurgu yapmıştır. Reel sosyalizm düşüncesini 1995'ten beri terk ettiğini, zihinsel dönüşümün sancılı bir süreç olduğunu, normalde PKK'yı 1993'te feshetmesi gerektiğini söylemiş ancak her seferinde bir elin bu girişimini sabote ettiğini ifade etmiştir. Bu sabotaj sürecini darbe mekaniği olarak tanımlamış" denildi.



Tutanakta, "'Ferhat Abdi Şahin'i tanıyor musunuz, talimatınızı dinler mi?' sorusuna cevap olarak Abdullah Öcalan, kendisine yakın kişilerden biri olduğunu, kendisine bağlı olduğunu söylemiştir. Kendisine, Türkiye için hiçbir zaman gerçekleşmeyecek iddialarda bulunmanın süreci sabote etmek olacağını, buna dikkat etmek gerektiğini belirten ifadelerde bulunulmuştur" ifadeleri kullanıldı.