İsrail ordusunun Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla Tunus'tan yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na (GSF) ait gemilere baskın düzenleyerek çok sayıda insan hakları aktivistini gözaltına alması dünyanın birçok bölgesinde tepkilere neden oldu. Yunanistan’ın başkenti Atina, İtalya’nın başkenti Roma, Belçika’nın başkenti Brüksel, Tunus’un başkenti Tunus ve Almanya’nın başkenti Berlin başta olmak üzere dünyanın birçok şehrinde İsrail’e yönelik protesto gösterileri yapıldı.



"Endişe verici"

İsrail’in GSF’ye yönelik müdahalesine yabancı ülkelerden de tepkiler gecikmedi. İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Harris, Dublin'in durumu yakından takip ettiğini belirterek, kamuoyuna yansıyan haberlerin "endişe verici" olduğunu vurguladu. Harris, Küresel Sumud Filosu’nu "korkunç bir insani felakete ışık tutmak için yapılan barışçıl bir misyon" olarak tanımladı. İrlanda’daki Sinn Fein partisi Senatörü Chris Andrews'un filoda gözaltına alınmasına atıfta bulunan Harris,"Vatandaşlarının güvenliğinin öncelikleri olduğunu" ifade etti. "Şu anda odak noktamız, doğrudan etkilenen vatandaşlara ve ailelerine yardım etmek" diyen Harris, "Bu, önümüzdeki saatlerde de ekibimizin önceliği olacak" açıklamasında bulundu. Harris, İsrail makamları ile iletişimi sürdürdüklerini ifade etti.



Kolombiya İsrail diplomatik heyetini sınırdışı edecek

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ise İsrail'in Küresel Sumud Filosu’na müdahalesine ve 2 Kolombiya vatandaşının da aralarında bulunduğu aktivistleri gözaltına almasına sert tepki göstererek, "Ülkedeki İsrail diplomatik heyetinin sınır dışı edileceğini" ve "Kolombiya ile İsrail arasındaki serbest ticaret anlaşmasının sona erdirileceğini" açıkladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun "küresel bir suçlu" olduğunu ifade eden Petro, ülkesinin İsrail’e karşı uluslararası hukuka başvurmayı planladığını da sözlerine ekledi.



"İnsani yardımı engellemek, soykırımın devamıdır"

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil tarafından yapılan yazılı açıklamada ise İsrail ordusunun filoya yönelik müdahalesinin "Tek amacı açlık ve soykırıma maruz kalan Filistin halkına 5 bin ton insani yardım ulaştırmak olan sivil ve barışçıl bir misyona" yönelik bir saldırı olduğu ifade edildi. Yaşanan olayın "Siyonist rejimin suçlu doğasını bir kez daha ortaya koyduğu" vurgulanarak, "İnsani yardımın engellenmesi, kasıtlı bir savaş aracıdır, başka yollarla soykırımın devamıdır, İsrail’in ayrım gözetmeyen bombardımanlarını tamamlamak için halkı açlıkla yok etmeye çalışmaktır" denildi.



Hamas’tan İsrail’e kınama

İsrail’in Gazze’ye giden yardımları engellemesine bir tepki de Hamas’tan geldi. Hamas’tan yapılan açıklamada, Küresel Sumud Filosu’na yönelik barbarca saldırının şiddetle kınandığı vurgulanarak, "Bunu dünyanın tüm özgür insanları tarafından kınanması gereken bir suç eylemi olarak görüyoruz. İşgalci İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosunu durdurması ve aktivistleri gözaltına alması korsanlık ve terörizmdir" denildi. Açıklamada, uluslararası topluma, "İşgalci İsrail’in korsanlığını kınama" ve "Aktivistleri ve gemileri korumak için acil önlemler alma" çağrısında bulunuldu.