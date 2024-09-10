İşgal altındaki Batı Şeria'da yerleşim yerlerinin genişletilmesine karşı düzenlenen protestoya katılan Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, İsrail askerlerinin gerçek mermi ile başından vurulması sonucu 6 Eylül'de hayatını kaybetti. İsrail tarafı olaya ilişkin bugün açıklama yaptı. İsrail ordusu, ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi'nin Batı Şeria'da öldürülmesinin “kasti olmadığını” ileri sürerek İsrail güçlerinin bir başkasını vurmak istediği sırada kasıtsız bir şekilde 26 yaşındaki Eygi'nin vurulduğunu ifade etti. Açıklamada, soruşturmada “Eygi'nin kendisine yönelik olmayan, ancak eylemlerin başlıca kışkırtıcısını hedef alan İsrail ordusu ateşiyle dolaylı ve kasıtsız olarak vurulmuş olma ihtimalinin yüksek olduğunu tespit edildiği” aktarıldı.

Blinken: “Ayşenur'un öldürülmesi nedensiz ve haksız”

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Batı Şeria'da öldürülen Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'ye ilişkin açıklama yaparak “Ayşenur'un öldürülmesi nedensiz ve haksız. Bize göre, İsrail güvenlik güçlerinin Batı Şeria'daki faaliyetlerinde angajman kuralları da dahil temel değişiklikler yapması gerekiyor” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İngiltere'nin başkenti Londra'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Blinken, Londra'daki gerçekleştirdiği basın toplantısında Batı Şeria'da düzenlenen protesto sırasında hayatını kaybeden Türk-ABD vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesine değindi. “Ayşenur'un öldürülmesi nedensiz ve haksız” diyen Blinken, “Bize göre, İsrail güvenlik güçlerinin Batı Şeria'daki faaliyetlerinde angajman kuralları da dahil temel değişiklikler yapması gerekiyor” dedi.