Filonun geri kalan 43 gemisinin çeşitli zamanlarda alıkonulmasının ardından, yalnızca Marinette Gazze’ye yaklaşmaya devam ediyordu. TSİ 10.30 itibarıyla gemi ile iletişim kesildi.

Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze açıklarına yaklaştığında İsrail güçlerinin müdahalesiyle karşılaşmıştı. Bu baskınlar sonucunda filo içerisindeki gemilerin çoğu Gazze yolculuğunu sürdürememişti. Marinette, filoda kalan tek tekne olarak Gazze’ye doğru ilerliyordu.

Gemi mürettebatından makine mühendisi ve Gazze gönüllüsü Ömer Faruk Narlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun saldırısı sırasında manevralarla gemiyi kurtarmayı başardıklarını ancak daha sonra yollarına devam edemediklerini bildirdi.

İsrail’in Gazze ablukasını kırma girişimlerini engelleme operasyonları, bölgedeki insani yardım ulaştırma çabalarını zorlaştırmaya devam ediyor.