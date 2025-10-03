Turuncu Kodlu Uyarı:

Muğla’nın Marmaris, Ula, Köyceğiz, Dalaman, Ortaca ve Fethiye ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağışların (51-100 kg/m²) bekleniyor. Meteoroloji, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve kıyı şeridinde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi. Ayrıca bölgede kuvvetli güneyli rüzgar ve fırtına (40-60 km/sa, yer yer 70 km/sa) etkili olacak.

Sarı Kodlu Uyarı:

Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Edirne, İzmir, Kırklareli ve Tekirdağ’da ise yağışların yerel olarak kuvvetli (21-60 kg/m²) olması bekleniyor. Meteoroloji yetkilileri, bu illerde yaşayan vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Genel Hava Durumu:

Ülkenin kuzey ve batı kesimleri yer yer çok bulutlu olacak. Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu ve Batı Karadeniz’in batısında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Diğer bölgelerde hava parçalı ve az bulutlu seyredecek.

Rüzgar ve Sıcaklık:

Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında olacak. Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esecek, yurdun batı ve iç kesimlerinde ise kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji yetkilileri, başta Muğla olmak üzere sarı ve turuncu kodlu uyarı verilen illerde vatandaşların gerekli tedbirleri almasını ve ani hava değişikliklerine karşı dikkatli olmasını istedi.