Türk asıllı Mine Gümüşkaya'nın, İsrail ordusuna katıldığını sosyal medyadan duyurmasının ardından kim olduğu merak konusu oldu. İsrail ordusuna katılmaya karar veren ve bu kararını sosyal medya üzerinden paylaşan Mine Gümüşkaya, toplumda büyük bir yankı uyandırdı. İsrail asıllı Türk vatandaşlarının bu kararı sonrası "vatandaşlıktan çıkarılmalı" yorumları hızla arttı.

Mine Gümüşkaya: "Türk Vatandaşı Değilim"

Gümüşkaya, sosyal medyadan gelen yoğun tepkilerin ardından bir açıklama daha yaptı. "Türk vatandaşı değilim" diyerek başladığı açıklamasında, "İsrail vatandaşı olan birisi çifte vatandaş zaten olamaz. Cahilliğinize bittim, kanun filan yazmış bir de..." sözleriyle tepkileri eleştirdi ve durumunun farklı algılandığını ifade etti.

Mine Gümüşkaya Kimdir

Son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz Mine Gümüşkaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşım ile İsrail Savunma Kuvvetleri'ne gönüllü olarak katıldığını duyurdu. Bu paylaşımı ile beraber Gümüşkaya'nın kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları gündeme oturdu.

Gümüşkaya'nın Açıklaması ve Görseli

Mine Gümüşkaya, paylaşmış olduğu bir fotoğrafta İsrail askeri üniformasıyla poz verirken, "Gönüllü olarak İsrail Savunma Kuvvetleri'ne katılmaya karar verdim. Bir süre burada olmayacağım. Zaferin bizim olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Sosyal Medyadan Tepkiler

Paylaşımın ardından Mine Gümüşkaya'ya sosyal medya kullanıcılarından çok sayıda tepki yağdı. Birçok kullanıcı bu kararını eleştirirken, bazıları da destek mesajları iletti.