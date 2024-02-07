İsrail ve Hamas arasında esir takası ve ateşkesi içeren anlaşmaya dair görüşmeler devam ederken, İsrail, Hamas’ın yeni esir takası anlaşmasına dair sunulan teklife verdiği yanıtın kendilerine ulaştığını doğruladı. İsrail Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Hamas'ın yanıtı Katarlı arabulucu tarafından Mossad'a iletildi. Ayrıntıları müzakerelere katılan yetkililer tarafından ayrıntılı olarak değerlendiriliyor” denildi.



Hamas anlaşmaya olumlu yanıt vermişti

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, anlaşmaya olumlu yanıt verildiği belirtilmiş, “Hamas hareketi kısa bir süre önce, hareket içinde ve direniş gruplarıyla istişareleri tamamladıktan sonra, çerçeve anlaşmasına ilişkin yanıtını Katar ve Mısır'daki kardeşlerine iletti. Kapsamlı ve eksiksiz bir ateşkes sağlanması, halkımıza yönelik saldırganlığın sona erdirilmesi, yardım, barınma ve yeniden imarın sağlanması, Gazze Şeridi üzerindeki kuşatmanın kaldırılması ve esir takasının tamamlanması için öneri olumlu bir ruhla ele alındı” ifadeleri kullanılmıştı.