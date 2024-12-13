İsrail Başbakanı Netanyahu’dan İran’a Mesaj

Suriye’deki çatışmaların ortasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, video mesajla İran’a yönelik tehditlerini yineledi. Netanyahu, İsrail’in sıradaki hedefinin İran olduğunu duyurdu ve "İran halkına önemli bir mesaj" gönderdi. Videoda, İran’ın Suriye’de Esad rejimine 30 milyar dolardan fazla destek verdiğini ve Lübnan'da Hizbullah’a 20 milyar dolardan fazla harcama yaptığını belirtti. Netanyahu, "Zalimlerinizin Suriye’deki, Gazze’deki ve Lübnan’daki rejimleri harabe haline geldi" dedi.

İran’a seslenen Netanyahu, İran halkının özgürleşeceğini belirterek, “Sizinle barış istiyoruz, ama sizi boyun eğdiren rejimden korkuyoruz. Bir gün bu değişecek” ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, İsrail’in Ortadoğu’daki yeni stratejisi hakkında güçlü bir mesaj olarak algılandı.

İsrail'in Suriye'ye Saldırıları ve Golan Tepeleri'nde İşgal

İsrail, 8 Aralık’ta Suriye’deki Baas rejiminin çökmesinin ardından Suriye topraklarına yönelik saldırılarını arttırdı. İsrail ordusu, Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgelere girerek işgalini genişletti ve başkent Şam’a 25 kilometre kadar yaklaştı. Golan Tepeleri, 1967’den bu yana İsrail'in işgali altında bulunuyor ve bölgedeki sınırlar, 1974'te İsrail ile Suriye arasında imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile belirlenmişti.

İran’a Yönelik Tehditler ve Bölgedeki Yeni Gerçeklik

Netanyahu’nun açıklamaları, Ortadoğu’daki siyasi dinamikleri yeniden şekillendiriyor. İsrail, İran’ın bölgedeki nüfuzunu sınırlamayı hedeflerken, muhaliflerin Esad rejimini devirmesi ile bu hedef doğrultusunda büyük bir adım attığı düşünülüyor. Netanyahu’nun "Hamas’a, Hizbullah’a ve Nasrallah’a yönelik saldırılarımız, İran’ın bölgedeki terörist eksenine yönelik bir reaksiyondur" şeklindeki açıklamaları, bölgedeki gerilimi daha da artırıyor.

Ortadoğu'da yeni bir strateji ve savaş düzeni kuruluyor gibi görünüyor. İsrail'in bölgedeki hedeflerini gerçekleştirmek için attığı adımlar, İran ve diğer bölgesel güçlerle olan ilişkilerini daha da derinleştirebilir.