İlk Tespitler ve Görgü Tanıkları

Reuters kaynaklı gözlemlere göre, Doha semalarında birden fazla patlama sesi duyuldu. Katara bölgesinden yükselen siyah duman net biçimde görüldü.Reuters

İsrail Açıklaması: Hamas Liderliğine Yönelik Hedefli Saldırı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ile Güvenlik Ajansı (ISA), ortak bir açıklama yayınlayarak saldırının "Hamas terör örgütüne ait üst düzey liderliği hedef aldığı" belirtildi. Açıklamada, operasyonun hassas mühimmat ve kapsamlı istihbarat yardımıyla planlandığı, sivillere zarar verme ihtimalini en aza indirgemek amacıyla önlemler alındığı ifade edildi.

Hamasta Görüşülüyordu: Heyet Hedef Mi Alındı?

Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna konuşan Hamas kaynakları, saldırının Doha'da buluşan ve Gazze'de ateşkesi tartışan müzakere heyetini hedef aldığını belirtti. Öte yandan, bazı kaynaklar Hamasta görüşülen üst düzey isimlerin — örneğin Gazze lideri Khalil al-Hayya ve bazı siyasi heyet üyelerinin — harekâtın muhtemel hedefleri arasında olduğunu aktardı.

Katar’ın Tepkisi

Katar Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı “Korkakça bir İsrail saldırısı” ve “uluslararası hukukun açık ihlali” olarak niteleyerek kınadı. Bu tanımlamalar, Katar’ın resmi bir açıklama olarak medyaya yansıd.

ABD Etkisi ve Trump İddiaları

İsrail medyasında yer alan bazı iddialara göre, operasyon öncesinde ABD Başkanı Donald Trump’ın yeşil ışık verdiği ileri sürülüyor. Kanal 12’ye dayandırılan bu bilgi, İsrail kaynaklarının ifadelerine atfediliyor.