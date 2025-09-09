“Bizim için Trabzon çelik gibi milli iradenin, dava şuurunun, cesaretin adıdır” diyen Bakan Kurum, “Bu şehir teröristlerin karşısında geri adım atmayan, şehit Eren Bülbül gibi kahramanlar yetiştiren bir şehirdir. Trabzon’a hizmet etmek bizim için şereftir” ifadelerini kullandı.

81 İlde 538 Millet Bahçesi

Bakan Kurum, bugüne kadar 81 ilde toplam 81 milyon 75 bin metrekarelik alanda 538 millet bahçesi için çalıştıklarını, bunlardan 309’unu tamamladıklarını ve 229’unun yapımının sürdüğünü belirtti. Trabzon’a 424 bin metrekarelik alanda 6 millet bahçesi kazandırdıklarını söyleyen Kurum, “Çarşıbaşı Millet Bahçemizi bisiklet ve yürüyüş yolları, oyun alanları, spor sahaları ve piknik alanlarıyla donattık. Hemşehrilerimize daha yaşanabilir, çevre dostu şehirler sunmak için gece gündüz çalışıyoruz” dedi.

Yeni Sosyal Konut ve Yaşam Alanı Projeleri

Yıl sonu itibarıyla Türkiye genelinde yeni sosyal konut kampanyası başlatacaklarını belirten Bakan Kurum, Trabzon’da da yeni konut projelerinin kısa sürede hayata geçirileceğini ifade etti. Uzunkum Yaşam Alanı Projesi’nin birinci etabı için uygulama projelerinin tamamlandığını söyleyen Kurum, “734 bin metrekarelik bu alan bitince Trabzon’un en gözde yerlerinden biri olacak. Bisiklet yolları, yürüyüş parkurları ve bir kilometrelik plajıyla vatandaşlarımızın nefes alacağı bir yaşam merkezi olacak” dedi.

Pazarkapı kentsel dönüşüm projesine de değinen Kurum, butik oteller ve ticari alanlarla sahili yeniden canlandıracaklarını, Zağnos Vadisi’yle birlikte bütünleşmiş modern bir şehir dokusu oluşturacaklarını söyledi.

“Bizim Gündemimiz Millet”

Siyasette hizmet odaklı olduklarını vurgulayan Bakan Kurum, “Bizim siyasetimiz lafın değil, eser üretmenin siyasetidir. Onlar eleştirir, biz eser üretiriz. Onlar kavga eder, biz şehirlerimizi güzelleştirmeye devam ederiz. Çünkü bizim milletten başka gündemimiz yok. Biz bu topraklara aşığız” dedi.

Törene Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.