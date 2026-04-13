ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatılan İspanya'nın Tahran Büyükelçiliği, ateşkes sürecinin başlamasıyla birlikte yeniden açıldı. İspanya'nın Tahran Büyükelçisi Antonio Sanchez-Benedito Gaspar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, büyükelçilik binası önünde ekibiyle birlikte yer aldığı bir fotoğrafa da yer vererek, "Kararlı ekibimle birlikte, Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares'in talimatı doğrultusunda, barış çabalarına her yönden katkı sunmak amacıyla bugün İspanya'nın Tahran Büyükelçiliğini yeniden açtım" ifadelerini kullandı.



İş birliği ve yatırım vurgusu

Büyükelçi Gaspar, İran'a giriş yaptığı Astara sınır kapısında yaptığı açıklamada ise İspanya hükümetinin politikaları doğrultusunda ikili iş birliğinin güçlendirilmesi ve kalıcı barışın sağlanmasının öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti. Bölgedeki altyapının incelenmesi ile ekonomik ve yatırım potansiyellerinin değerlendirilmesinin de gündemde olduğunu belirten Gaspar, turizm alanındaki fırsatların da ele alınacağını kaydetti.



Büyükelçilik savaş nedeniyle kapatılmıştı

İspanya'nın Tahran Büyükelçiliği, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlamasının ardından artan güvenlik riskleri nedeniyle geçici olarak kapatılmış, diplomatik personel tahliye edilmişti. İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares 9 Nisan'da yaptığı açıklamada, İran ile ABD arasında sağlanan ateşkesin ardından, savaş nedeniyle kapatılan büyükelçiliğin yeniden açılacağını duyurmuştu.

Öte yandan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını "tek taraflı askeri eylem" olarak nitelendirmiş, bu adımın uluslararası düzeni daha belirsiz ve istikrarsız hale getirdiğini ifade etmişti. Sanchez, gerilimin düşürülmesi ve uluslararası hukuka uyulması çağrısında bulunmuş, İspanya'nın savaşa taraf olmayacağını vurgulamıştı.