AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından İstanbul genelinde sürdürülen 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programında Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Çağlayan, Gürsel ve Hürriyet mahalleleri sakinleri ile bir araya geldi. Hürriyet Kapalı Otoparkı'nın üst bölümünde gerçekleştirilen buluşmada mahalle sakinleri, görüş, öneri ve taleplerini doğrudan Öztekin'e iletme fırsatı buldu.

Yoğun katılımla gerçekleşen 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programında Kağıthane'de son yıllarda hayata geçirilen yatırımlar, devam eden çalışmalar ve gelecek dönem hedefleri ele alındı. Vatandaşların sorularını tek tek yanıtlayan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde dinleyerek, ilgili konuların takipçisi olacaklarını ifade etti.

'İlçemizin her noktasına dokunan projeleri hayata geçirdik'

Toplantıda konuşan Başkan Öztekin, Kâğıthane'nin her mahallesine eşit hizmet anlayışıyla çalıştıklarını belirterek şunları söyledi:

'Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemizin her noktasına dokunan projeleri hayata geçirdik. Vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştıracak yatırımları planlarken onların ihtiyaçlarını ve taleplerini ön planda tuttuk. Bugün burada da komşularımızın görüşlerini dinliyor, mahallelerimizin geleceğini birlikte şekillendiriyoruz. Bizim için en kıymetli rehber vatandaşlarımızın önerileridir. Her talebi dikkatle not alıyor, çözüm üretebilmek için ilgili birimlerimizle değerlendirmeler yapıyoruz.'

Öztekin, son 7 yılda Çağlayan, Gürsel ve Hürriyet mahallelerinde önemli yatırımları hizmete sunduklarını belirterek, 'Hürriyet Kapalı Otoparkı, Hürriyet Kapalı Pazaryeri, Hürriyet Meydanı ve Çocuk Parkı, Hürriyet Sosyal Tesisi, Çağlayan Bahtiyar Sokak Açık Otoparkı, Ayazma Camii ve Külliyesi, Ayazma Kütüphanesi 4-6 Yaş Kur'an Kursu ve Otopark Projesi, Vasfi Çobanoğlu İlkokulu, Osmangazi İlkokulu, El Battani Uzay Evi, Hasan Cevahir Spor Merkezi, Vatan Tematik Cadde Uygulaması, 28 Nisan Tematik Cadde Uygulaması, Bahçeler Tematik Cadde Uygulaması, Yavuz Selim Parkı, Bağımlılıkla Mücadele Merkezi, Çevre ve Geri Dönüşüm Merkezi, Gürsel Aile Sağlığı Merkezi ve ücretsiz ring hatları bölgemize kazandırdığımız önemli hizmetler arasında yer alıyor. Bundan sonraki süreçte de mahallelerimizin ihtiyaçlarına yönelik yatırımlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz' dedi.

Program boyunca vatandaşlar ulaşım, çevre düzenlemeleri, sosyal yaşam alanları ve yeni yatırımlara ilişkin görüşlerini paylaşırken, iletilen talepler belediye ekipleri tarafından kayıt altına alındı. Başkan Öztekin, alınan geri bildirimlerin yeni dönem projelerine yön vereceğini belirterek, katılım sağlayan tüm vatandaşlara teşekkür etti.