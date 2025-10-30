Kış Ayları Umut Veriyor: “Yağışlar Normallerin Üzerinde Olabilir”

Uzun süredir devam eden kuraklık ve düşen baraj seviyeleri, Türkiye’de su kaynaklarını kritik seviyelere getirdi. Sonbahar yağışlarının yetersiz kalmasının ardından gözler kış mevsimine çevrildi.

İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, yaptığı değerlendirmede bu yıl yağışlı ve soğuk bir kış beklendiğini duyurdu.

“Marmara, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Göller Bölgesi ve Doğu Anadolu’da bu yıl yoğun kar yağışları bekliyoruz. Kar örtüsünün önceki yıllara göre daha uzun süre yerde kalma ihtimali yüksek” ifadelerini kullandı.

“Zayıf La Niña” Türkiye İçin Fırsat

Bozyurt, Türkiye’nin bulunduğu Doğu Akdeniz havzasında zayıf La Niña şartlarının etkili olduğunu belirtti.

“El Niño’nun aksine La Niña dönemlerinde Türkiye’de kışlar genellikle soğuk ve yağışlı geçer. Şu anda zayıf La Niña koşulları var, bu da ülkemiz için önemli bir fırsat,” dedi.

Uzman, özellikle 20 Aralık 2025 - 20 Ocak 2026 tarihleri arasında güçlü soğuk hava sistemlerinin Türkiye’ye ineceğini, bu dönemde kar yağışlarının artmasının beklendiğini söyledi.

Kuraklığa Çözüm Olabilir

Bozyurt, “Son yıllarda baraj seviyeleri kritik seviyelere indi. Bu kış mevsimi normallerin üzerinde yağış alma ihtimali yüksek. Bu durum, hem içme suyu hem de tarım açısından büyük avantaj sağlayacak” dedi.

Kar Yağışı Beklenen Bölgeler