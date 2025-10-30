Niğde Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek "Futbolun Yıldızları & Veteran Takımı Özel Maçı" Türk futbolunun efsane isimlerini aynı sahada buluşturacak.



Efsaneler yeşil sahada

Saat 13.00’te başlayacak özel karşılaşmada, futbolseverlerin gönlünde taht kurmuş yıldızlar forma giyecek.

Avrupa Gol Kralı Tanju Çolak ve Türk futbolunun unutulmaz frikik ustası Hami Mandıralı başta olmak üzere, Ahmet Dursun, Yücel Çolak, Soner Boz, Cihan Haspolatlı, Dobi Hasan, Mehmet Yılmaz, Taylan Keskinler, İlyas Kahraman, Serdar Kesimal ve Orkun Uşak gibi birçok isim sahada olacak.

Bir döneme damga vuran efsanelerin yeşil sahada sergileyecekleri performans, Niğdeli futbolseverlere nostaljik ve keyifli anlar yaşatacak.



Başkan Özdemir'den spora tam destek

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in spora desteği ile hayata geçirilen organizasyon, Niğde Belediyesi’nin spora ve sporcuya verdiği önemin de bir göstergesi. Etkinlik, genç nesillere spor sevgisini aşılarken, Niğde Belediyesi Spor'a olan desteği daha da güçlendirecek.

Tüm Niğde halkının davetli olduğu etkinlikte, gösteri maçının hemen ardından saat 15.00’te Niğde Belediyesi Spor, Malatya Yeşilyurt karşısında kritik bir lig mücadelesine çıkacak.

Niğde, 2 Kasım Pazar günü adeta bir futbol bayramı yaşayacak.