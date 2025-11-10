Türkiye’nin önde gelen oda, birlik ve federasyon başkanları, Atatürk’ün ebediyete intikalinin 87. yılında yayımladıkları mesajlarla, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e bağlılıklarını dile getirdiler. İş dünyası temsilcileri, “Atatürk’ün güvenini asla boşa çıkarmayacağız” sözleriyle Cumhuriyet değerlerine sahip çıkma kararlılığını ortaya koydu.

Hisarcıklıoğlu: “Cumhuriyetimiz en büyük hazinemizdir”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk iş dünyasının Atatürk’ün emanetine sahip çıkmaya devam edeceğini vurguladı.

“Bağımsızlık savaşımızın ardından en önemli mücadelemiz uygarlık ve ekonomik gelişimdir. Türk iş dünyası olarak Atatürk’ün güvenini asla boşa çıkarmayacağız” diyen Hisarcıklıoğlu, Atatürk’ün Cumhuriyeti en büyük hazine olarak emanet ettiğini belirtti.

Baran: “Ekonomik bağımsızlık, en büyük mirastır”

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Atatürk’ün “Siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazsa kalıcı olmaz” sözünü hatırlatarak, bu sözün iş dünyasının pusulası olduğunu ifade etti.

Baran, “Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, üretimle büyüyen güçlü bir Türkiye hedefiyle kararlılıkla ilerliyoruz” dedi.

Palandöken: “Atatürk, fikirleriyle çağları aşan bir liderdir”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Atatürk’ün yalnızca bir komutan değil, aynı zamanda fikirleriyle çağları aşan bir devlet adamı olduğunu belirtti.

“‘Tek bir şeye ihtiyacımız var, o da çalışkan olmak’ sözü, esnaf ve sanatkarlar için yolumuzu aydınlatan rehberdir. Üreterek ve alın teriyle Cumhuriyeti yaşatacağız” dedi.

Yıldız: “Atatürk’ün mirasına bağlılığımızı yineliyoruz”

TÜRMOB Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız, Atatürk’ün bağımsızlık mücadelesiyle milletimize özgürlüğü, Cumhuriyet ile de geleceği armağan ettiğini söyledi.

“Cumhuriyet’i korumak ve yaşatmak bilinciyle, O’nun izinde ilerlemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yorgancılar: “10 Kasım, kenetlenme günüdür”

EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, 10 Kasım’ın sadece bir yas günü değil, Atatürk’ün fikirleri etrafında kenetlenme günü olduğunu vurguladı.

“Atamızın değerlerine sahip çıkmak, geleceğe duyduğumuz inancın göstergesidir” dedi.

Zorlu: “Atatürk’ü anlamak, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmaktır”

ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, Atatürk’ün akıl ve bilime dayalı kalkınma vizyonuna dikkat çekti.

“Cumhuriyetin ikinci yüzyılında, Atatürk’ün eşitlik, adalet ve özgürlük ilkeleri yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Güneş: “10 Kasım, Atatürk’ün vizyonunu yeniden idrak ettiğimiz eştir”

BASİFED Başkanı Semiha Güneş, 10 Kasım’ı bir matem günü değil, Atatürk’ün vizyonunu yeniden anlamlandırdıkları bir gün olarak nitelendirdi.

“Laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti olan Cumhuriyetimizi, bilimin ve adaletin ışığında daha ileriye taşıyacağız” dedi.

Küçükkurt: “Kuruluş ilkelerine bağlı kalarak çalışacağız”

EGEV Başkanı Hasan Küçükkurt, milli mücadelenin akıl ve bilimle bir kalkınma hamlesine dönüştüğünü vurguladı.

“Atatürk’ün kuruluş ilkelerine bağlı kalarak, toplumsal refahı artırmak için çalışacağız” diye konuştu.

Cengiz: “Atatürk’ün mirasını çalışarak onurlandıracağız”

İZSİAD Başkanı Hüseyin Cengiz, Atatürk’ün bağımsızlık idealinin Cumhuriyetle taçlandığını belirtti.

“Bizlere düşen görev, bu mirası üretimle ve çalışarak yaşatmaktır” dedi.

Torun: “Üreten Türkiye idealini geleceğe taşımalıyız”

EGOD Başkanı Mehmet Torun, Atatürk’ün hatırasına sahip çıkmanın yolunun, “üreten Türkiye” idealini güçlendirmekten geçtiğini ifade etti.

“Hukukun üstünlüğü ve öngörülebilir ekonomi politikalarıyla sanayimizi güçlendireceğiz” dedi.

Akçakaya: “Atamızı sonsuz saygı ve özlemle anıyoruz”

EGSD Başkanı Yasin Akçakaya, Atatürk’ün ilkeleri doğrultusunda Türkiye’yi her alanda ileriye taşımak için kararlılıkla çalıştıklarını vurguladı.

“Cumhuriyetimizin temel değerlerini korumak, yaşatmak ve güçlendirmek hepimizin en büyük sorumluluğudur” dedi.

“Atatürk’ün Güvenini Asla Boşa Çıkarmayacağız”

İş dünyası temsilcileri, 10 Kasım mesajlarında ortak bir noktada birleşti: Atatürk’ün emanetine sahip çıkmak, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında daha güçlü, üretken ve adil bir Türkiye inşa etmek.

Atatürk’ün çizdiği aydınlık yolda ilerlemeye kararlılıkla devam edeceklerini belirten temsilciler, “Atatürk’ün güvenini asla boşa çıkarmayacağız” mesajını verdi.