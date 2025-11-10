Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 87. yıl dönümünde, yurt genelinde milyonlarca vatandaş sevgi, saygı ve özlemle Ata’sını anıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı da sabah saatlerinde Anıtkabir’i ziyaret ederek Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı.

Saat 09.05’te Türkiye’de Hayat Durdu

Atatürk’ün ölüm saati olan 09.05’te, tüm Türkiye’de sirenler çaldı, trafik durdu, milyonlarca vatandaş saygı duruşuna geçti. Okullardan meydanlara, köprülerden fabrikalara kadar her noktada hüzün ve gurur bir aradaydı.

İstanbul’da Dolmabahçe Sarayı önünde düzenlenen **“Saygı Yürüyüşü”**ne binlerce kişi katıldı. Akaretler’deki Şairler Sofası Parkı’ndan başlayan yürüyüş, Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı’nda sona erdi.

Erdoğan ve Devlet Erkanı Anıtkabir’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı, bakanlar ve komutanlarla birlikte sabah saatlerinde Anıtkabir’i ziyaret etti. Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayarak “Bıraktığın emanet, senin gösterdiğin hedef doğrultusunda kararlılıkla ilerlemektedir.” ifadelerini kullandı.

Bir Ulusun Kaderini Değiştiren Lider

Umutları tükenmiş bir milleti Milli Mücadele’nin ateşiyle ayağa kaldıran, bağımsızlık ruhunu yeniden yeşerten Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak Türk milletinin kaderini değiştirdi.

Kurucu lider, 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’i ilan ederek Türkiye’yi çağdaş bir devlet haline getirdi. “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ilkesini rehber edinen Atatürk, kısa ömrüne sığdırdığı büyük reformlarla Türk milletinin gönlünde ölümsüzleşti.

“Benim Naçiz Vücudum Elbet Bir Gün Toprak Olacaktır…”

57 yıllık ömrünü milletine adayan Atatürk, 10 Kasım 1938 sabahı Dolmabahçe Sarayı’nda saat 09.05’te hayata gözlerini yumdu. O günden bu yana her 10 Kasım’da Türkiye, Atatürk’ü özlem, saygı ve minnetle anıyor.

Atatürk’ün naaşı, 1953 yılında Anıtkabir’deki ebedi istirahatgahına taşındı. Türk milleti ise her yıl aynı inançla Ata’sının huzuruna akın ediyor.