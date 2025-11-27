KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, vize işlemlerindeki gecikmelerin hem ticareti hem de yatırım süreçlerini olumsuz etkilediğini belirterek, “Vize konusu iş dünyasının en büyük beklentilerinden biri” dedi.

Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg ve Schengen Vize Bölümü yetkililerinin katıldığı program, KAYSO Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

“Vize süreçleri ekonomik potansiyelin önünde büyük engel”

Toplantının açılışında konuşan KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Türkiye ile Almanya arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlü bir zemine sahip olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Vize süreçleri, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin gerçek potansiyelinin ortaya çıkmasının önünde ciddi bir engel oluşturmaktadır. İş dünyası için zaman en kritik unsurdur. Fuar ziyaretleri, makine kurulumları, tedarik zinciri yönetimi ve ticari görüşmelerde yaşanan gecikmeler firmalarımızın rekabet gücünü zayıflatıyor.”

Büyüksimitci, iş insanlarına yönelik daha hızlı, öngörülebilir ve kolaylaştırılmış vize uygulamalarının artırılmasının hem Türk firmaları hem de Türkiye’de yatırım yapan Alman şirketleri için karşılıklı bir ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Kayseri, Almanya’ya en çok ihracat yapan şehirlerden

Kayseri’nin Türkiye ekonomisine güçlü katkı sunduğunu belirten Büyüksimitci, 2024 verilerini şu sözlerle aktardı:

4 milyar dolar ihracat , 2 milyar dolar ithalat

Mobilya ve yan sanayi üretiminde Türkiye’de 1. sıra

Elektrikli ev aletleri ihracatında 2. sıra

Mobilya ve kabloda 3. sıra

Toplam ihracatın yüzde 20’den fazlası Almanya’ya

Ayrıca Kayseri’nin İSO İlk 1000 listesinde 23 firmayla Türkiye genelinde 8. sırada yer aldığına dikkat çeken Büyüksimitci, “Kayseri sanayisinin ulaştığı ölçek; şehir yönetiminin desteği, ortak akıl ve birlikteliğin bir sonucudur” dedi.

Ticaret Odası: “Türkiye–Almanya ilişkileri çok katmanlı bir yapıya sahip”

Programda konuşan Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Emre Sönmez, iki ülke ilişkilerinin yalnızca ekonomik değil kültürel ve insani boyutları da içerdiğini belirtti. Sönmez, Kayseri’nin Almanya için güvenilir ve üretken bir iş ortağı olduğunu ifade ederek şu alanlarda güçlü işbirliği potansiyeli bulunduğunu söyledi:

Makine ve metal sanayinde ortak üretim

Mobilya ve tasarım odaklı kümelenme

Enerji verimliliği ve yeşil dönüşüm

Sanayide dijitalleşme ve otomasyon

Tedarik zinciri entegrasyonu

Alman Büyükelçi Sorg: “Kayseri ile işbirliği değer katıyor”

Almanya Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg, Kayseri’nin sanayi gücünün Almanya için önemli bir iş partneri olduğunu belirterek ticari ilişkilerin geliştirilmesinin iki ülke ekonomisine katkı sağlayacağını ifade etti.