İlk resmi yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapan Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'yu taşyan uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyaretini gerçekleştirecek olan Papa 14. Leo, ilk durağı olan Ankara'ya vardı.

Katolik Kilisesi'nde mayıs ayındaki Papalık Seçimi'nde Katolik dünyasının ruhani lideri seçilen Papa 14. Leo'nun ilk dış ziyareti olma özelliği taşıyan Ankara temasları için, Roma Leonardo Da Vinci Havaalanı'ndan "AZ 4000" sefer numaralı "A320neo" tipi özel uçak hareket etti. Türkiye'yi ziyaret eden 5. Vatikan Devlet Başkanı olan Papa 14. Leo, Esenboğa Havalimanı'na saat 12.22 ile ayak bastı.



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Papa'nın Türkiye ziyaretinde mihmandar bakan olarak belirlendi. Papa ile beraber, Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin ve Devletlerle İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Başpiskopos Paul Richard Gallagher, yetkililer ile buradan hareket ederek Ankara'daki ilk ziyaretini Anıtkabir'e yapmak üzere hareket etti. Papa'ya, Anıtkabir ziyaretinde de Bakan Ersoy eşlik etti.

Papa 14. Leo’nun bulunduğu makam aracını Külliye’ye girişte süvariler karşıladı. Süvariler, konuk devlet başkanına protokol kapısına kadar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa 14. Leo’yu ana giriş kapısında karşılarken iki lider, tören alanındaki yerlerini aldı. Ardından 21 pare top atışı eşliğinde Türkiye ve Vatikan’ın milli marşları çalındı. Papa 14. Leo, Muhafız Alayı Tören Kıtası’nı “Merhaba Asker” diyerek selamladı.

Tören kapsamında, tarihte kurulan 16 Türk Devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. Karşılama sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa 14. Leo, heyetlerini birbirine takdim etti. Liderler, merdivenlerde Türkiye ve Vatikan bayrakları önünde basın mensuplarına poz verdikten sonra baş başa görüşmeye geçti.

Erdoğan ve Papa 14. Leo’nun, ikili temaslarının ardından heyetler arası görüşmelere devam edeceği, gün içinde Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Cihannüma Salonu’nda davetlilere hitap edeceği bildirildi.

Resmi törende; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.