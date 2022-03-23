Türkiye’nin jeneratör markası Aksa, müşterilere özel çözümlerini dünyaya tanıtıyor

Global Jeneratör pazarının en büyük üretici ve ihracatçı markalardan biri olan Aksa Jeneratör dünyaya, yenilikçi ve fark yaratacak sektörlere özel ürün ve çözümlerini tanıttı. Mart ayı içerisinde Londra, Dubai ve İstanbul’da düzenlenen uluslararası organizasyonlarda yer alan Aksa Jeneratör ziyaretçileri ile bir araya geldi.

2-3 Mart tarihlerinde Londra’da düzenlenen ve veri merkezi çözümleri odağında sektörün en önemli fuarları arasında yer alan Data Centre World fuarına katılan Aksa Jeneratör fuarda veri merkezi projelerine uygun ürün gamını ziyaretçilere aktardı. Uptime Institute tarafından TIER III ve TIER IV standartlarına uygunluk onayına sahip ilk ve tek Türk Jeneratör üreticisi konumunda olan Aksa Jeneratör fuardaki katılımcıları bilgilendiği veri merkezi çözümleri ve veri merkezleri için kullanıma uygun 55 farklı modeli ile dikkat çekti.

7-9 Mart tarihleri arasında Dubai’de 128 farklı ülkeden 1.000'den fazla küresel katılımcı ve 50.000 ‘e yakın ziyaretçi ile global enerji trendleri ve enerji çözümlerini keşfetmek adına düzenlenen Middle East Energy fuarında yerini alan Aksa Jeneratör, fuarda yenilikçi ürünleriyle katılımcıların takdirini topladı. Dünya Enerji piyasasında söz sahibi firmaların katılım gösterdiği bu etkinlikte Aksa Jeneratör 30’u aşkın ülkeden gelen ziyaretçilere fuar süresince global faaliyetleri hakkında bilgilendirmeler yaptı. Fuarın 2. gününde ise pandemi döneminde uzun bir süredir yüz yüze görüşülemeyen Aksa Jeneratör global partnerleri ile gala yemeği etkinliğinde bir araya gelindi.

Aksa Jeneratör, mart ayı içerisinde katılım gösterdiği üçüncü fuar olan ve bu yıl 16-18 Mart tarihleri arasında 26’ncısı düzenlenen Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı’nda, İstanbul’da katılımcılar ile buluştu. Fuarın aynı zamanda teknoloji sponsoru olan Aksa Jeneratör, sunduğu doğal gazlı jeneratör çözümleri ile fuarın en çok ziyaret edilen stantlarından biri oldu. Aksa Jeneratör, bu fuarda ayrıca satış, kiralama ve yatırım modeli gibi yenilikçi finansal çözümlerini de tanıtma fırsatı buldu.

Aksa Jeneratör Pazarlama Genel Müdürü Volkan Karaçalı, uluslararası fuarlarda yer alarak Aksa Jeneratör markasını en etkili şekilde temsil ettiklerini ifade etti. Karaçalı, ‘’Aksa Jeneratör olarak 24 yurtdışı ofisi ve 176 ülkeye gerçekleştirdiğimiz satışlar ile dünyanın üç büyük jeneratör markasından biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Katıldığımız bu uluslararası fuarlar sayesinde yenilikçi ürün ve hizmetlerimizi daha geniş kitlelere tanıtma fırsatı buluyoruz. Önümüzdeki dönemde de pazar payımızı artırma hedeflerimiz doğrultusunda farklı çalışmalarımızı ve yatırım planlarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz.” dedi.