Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) yöneticileri, gelen turistleri karanfillerle karşılayarak, onların Nevruz Bayramı’nı kutladı. Van TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, turistlere 15 Mart-5 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Van Shopping Fest (Van Alışveriş Günleri) hakkında bilgi vererek, festival kapsamında birçok işletmede indirimler yapıldığını ve bu dönemde avantajlı alışveriş imkânı sunulduğunu belirtti.

Kapıköy Gümrük Kapısı Ekonominin Can Damarı

Gümrük kapısındaki yoğunluğun kent ekonomisine büyük katkı sağladığını belirten Çeliktaş, "Kapıköy Gümrük Kapısı, Van’ın ekonomik can damarı konumunda. Bugün kente gelen İranlı turistlerle sohbet ettik, kimileri 5, kimileri 10, hatta 20 kez Van’a geldiğini söyledi. Şehrimizi çok sevdiklerini belirtiyorlar. Biz de Van TSO olarak onları en iyi şekilde karşılamak, sorunlarını dinlemek ve hoş geldiniz demek için buradayız" dedi.

Hedef: 1 Milyon Turist

Geçtiğimiz yıl 720 bin İranlı turisti ağırlayan Van, bu yıl daha yüksek bir sayıya ulaşmayı hedefliyor. Yılın ilk üç ayında 120 bin İranlı turistin Van’ı ziyaret ettiğini belirten Çeliktaş, "Bu rakam geçen yıl aynı dönemde 100 bin civarındaydı. Yani yüzde 20’lik bir artış var. Her yıl üzerine koyarak ilerliyoruz ve 2025’te 1 milyon turist hedefini aşmayı planlıyoruz. İranlı turistler, hem şehrimizin hem de bölge ekonomisinin can damarı konumunda. Esnaflarımızın da bu sürece gereken önemi vermesi büyük önem taşıyor. Biz bu insanlara turist değil, misafir diyoruz" şeklinde konuştu.

İran’ın farklı kentlerinden gelen turistler ise Van’ı çok sevdiklerini, Nevruz tatili boyunca eğlenerek alışveriş yapacaklarını dile getirdi. Van Shopping Fest sayesinde indirimli alışveriş yapma imkânı bulduklarını belirten turistler, şehrin misafirperverliğinden duydukları memnuniyeti ifade etti.