İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ile ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ele alındı. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına değinen Arakçi, özellikle okullar, üniversiteler ve bilim merkezleri ile tarihi ve kültürel yapılar, üretim ve enerji altyapıları ve yerleşim alanlarının hedef alınmasına dikkat çekerek, "ABD’li yetkililerin İran’ın enerji ve üretim altyapılarına yönelik açık saldırı tehditleri içeren söylemleri, başlı başına suç teşkil eden bir tehdittir ve ABD yönetiminin uluslararası hukukun temel ilkeleri ile insani değerlere açıkça kayıtsız kaldığının göstergesidir. Uluslararası toplumun buna karşı kararlı bir tepki göstermesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.



"Türkiye’ye füze atıldığı" iddialarına yalanlama

Bazı kaynaklarda yer alan İran’dan Türkiye’ye füze fırlatıldığı yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirten Arakçi, bölgede "sahte bayrak" operasyonlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, "İran iyi komşuluk ilkesine bağlıdır. Türkiye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı duyuyoruz. Muhtemel iddiaların incelenmesi için ortak teknik iş birliğine hazırız" şeklinde konuştu.