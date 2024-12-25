İlk Adım Atıldı

İran Bilgi Teknolojileri ve İletişim Bakanı Sattar Haşemi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, internet üzerindeki sınırlamaların kaldırılmasına yönelik ilk adımın atıldığını duyurdu. Haşemi, “Bugün internet sınırlamalarının kaldırılmasına yönelik ilk adım atıldı. Bunun devamı gelecek” ifadelerini kullandı.

Yasakların Arka Planı

2022 yılında Mahsa Amini’nin hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolar, sosyal medya platformlarına erişim kısıtlamalarının uygulanmasına yol açmıştı. Hükümet, bu dönemde ulusal internet ağına geçileceğini duyurarak birçok sosyal medya platformunu engellemişti.

Cumhurbaşkanı’nın Vaadi

Seçim kampanyasında internet kısıtlamalarını kaldırma sözü veren Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, yasakların halk üzerinde olumsuz etkiler yarattığını ifade etmişti. Siber Uzay Yüksek Konseyi’nin aldığı bu karar, hükümetin verdiği sözleri yerine getirme yönünde bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kısıtlamalar Kısmen Kalkıyor

Son alınan kararlarla WhatsApp ve Google Play gibi önemli platformlara erişim sağlanırken, YouTube ve Instagram gibi popüler sosyal medya araçlarına yönelik yasakların devam etmesi dikkat çekti. Ancak, yetkililerin açıklamaları, gelecekte daha fazla kısıtlamanın kaldırılabileceği yönünde umut verdi.

İran’daki bu gelişme, halkın sosyal medya kullanımına yeniden yön vermesi ve dijital platformlarda etkileşimin artması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.