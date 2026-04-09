Açıklamada, son dönemde yaşanan gerilim ve savaş koşulları nedeniyle boğazın ana trafik hattında deniz mayını riskinin oluşabileceği vurgulandı. Bu nedenle gemilerin, olası tehlikelerden kaçınmak için belirlenen güzergâhları kullanmaları ve İran donanmasıyla koordinasyon içinde hareket etmeleri istendi.

İran’a yakınlığıyla bilinen Nur Haber Ajansı tarafından servis edilen bilgilere göre, yayımlanan haritada hem giriş hem de çıkış için ayrı güvenli rotalar tanımlandı.

Buna göre;

Giriş rotası, Umman Denizi üzerinden kuzeye ilerleyerek Lark Adası üzerinden Basra Körfezi’ne uzanıyor.

Çıkış rotası ise Lark Adası’nın güneyinden geçerek yeniden Umman Denizi’ne yöneliyor.

Açıklamada, “İkinci bir duyuruya kadar gemilerin belirlenen bu rotaları kullanmaları gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

ABD ile İran arasında sağlanan ateşkesin ardından gelen bu hamle, bölgede deniz trafiğinin güvenliği açısından yeni bir döneme işaret ederken, uluslararası taşımacılık açısından da dikkatle takip ediliyor.