Pezeşkiyan, yağışların kasım ve aralık aylarında da yetersiz kalması halinde Tahran’da su kısıtlamasına gidileceğini, hatta su kaynaklarının tamamen tükenmesi durumunda başkentin boşaltılmak zorunda kalabileceğini söyledi.

Batı İran’daki Senendeç kentinde gerçekleştirdiği ziyarette konuşan Pezeşkiyan, İran’ın giderek büyüyen çevresel sorunlarına dikkat çekti. Cumhurbaşkanı, “İran şu anda yağış azlığı ve su kaynaklarının yetersizliği gibi doğal krizlerle karşı karşıya. Bu durum, ciddi sosyal ve ekonomik sonuçlar doğurabilir. Eğer önümüzdeki iki ay içinde yağmur yağmazsa, Tahran’da su kısıtlaması uygulamak zorunda kalacağız. Bundan sonra da yağış olmazsa suyumuz tükenecek ve Tahran’ı boşaltmak zorunda kalacağız” ifadelerini kullandı.

Tahran barajlarında doluluk oranı yüzde 5’e geriledi

Tahran Eyaleti Su ve Kanalizasyon Şirketi Genel Müdürü Mohsen Ardakani ise başkentteki su rezervlerinin kritik seviyeye düştüğünü açıkladı. Ardakani, “Geçtiğimiz yıl Tahran eyaletinde yalnızca 159 milimetre yağış kaydedildi. Bu, son yüzyılın en düşük seviyesi. Bu yılın eylül ve ekim aylarında ise bir milimetre bile yağmur düşmedi” dedi.

Ardakani, Tahran’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarının endişe verici boyutta olduğunu belirterek, “Tahran barajlarının doluluk oranı şu anda yüzde 11 seviyesinde. Talegan Barajı hesaba katılmazsa oran yüzde 5’e kadar düşüyor. Toplam su rezervi, geçmiş yıllarda 420 milyon metreküpten 252 milyon metreküpe geriledi” diye konuştu.

Yetkililer, su tasarrufu, yeraltı kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi ve su verimliliği sağlayan ekipmanların kullanımının bu krizden çıkış için tek çözüm yolu olduğunu vurguluyor.

İran’da su krizi derinleşiyor

Uzmanlara göre İran genelinde süregelen kuraklık, özellikle başkent Tahran’da gıda üretimi, enerji temini ve yaşam koşulları açısından büyük risk oluşturuyor. Hükümet, vatandaşlara su tüketimini azaltma çağrısı yaparken, meteoroloji verilerine göre ülke genelinde önümüzdeki haftalarda da yağış ihtimali oldukça düşük.