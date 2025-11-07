Yılmaz ve Guterres arasında verimli geçtiği belirtilen görüşmede, küresel gündemin öncelikli başlıkları olan iklim eylemi, bölgesel istikrar, insani krizler, çok taraflılık ve küresel barışın güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Görüşmede, Türkiye ile Birleşmiş Milletler arasındaki iş birliğinin daha da derinleştirilmesi yönünde ortak irade vurgulandı. Cevdet Yılmaz, Türkiye’nin COP31’e ev sahipliği yapması halinde, BM ve tüm taraf ülkelerle adil, kapsayıcı, şeffaf ve uyumlu bir iş birliği süreci yürüteceğini ifade etti.

Yılmaz, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Küresel barış için iş birliklerine her düzeyde yapıcı katkı sunmayı sürdüreceğiz. Türkiye olarak iklim eyleminden insani dayanışmaya kadar tüm alanlarda ortak çözümler üretmeye kararlıyız.”

Belem’deki temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın, COP30 kapsamındaki görüşmeleri kapsamında önümüzdeki günlerde çeşitli ülke temsilcileriyle de bir araya gelmesi bekleniyor.