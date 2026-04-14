İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, Rus haber ajansı RIA Novosti’ne yaptığı açıklamada, 28 Şubat’ta başlayıp 8 Nisan’da sona eren saldırıların bilançosuna ilişkin ilk değerlendirmeleri paylaştı.

Muhacerani, açıklanan rakamın henüz kesinleşmediğini vurgulayarak, “Bu veriler ön değerlendirmelere dayanıyor. Nihai maliyetin çok daha yüksek olma ihtimali bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Savaşın ekonomik etkilerinin çok katmanlı olduğunu belirten Muhacerani, altyapı hasarları, üretim kayıpları ve dolaylı ekonomik etkilerin toplam zararı büyüttüğünü dile getirdi.

Öte yandan İranlı yetkili, devam eden diplomatik süreçlerde savaş tazminatları konusunun da gündemde olduğunu belirterek, özellikle İslamabad’da yapılan görüşmelerde bu başlığın ele alındığını aktardı.

Uzmanlara göre açıklanan 270 milyar dolarlık tahmini zarar, bölgedeki gerilimin ekonomik boyutunu gözler önüne sererken, olası tazminat talepleri uluslararası diplomasi açısından yeni bir tartışma başlığı oluşturabilir.