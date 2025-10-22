Açıklamada, HTŞ’nin 2017 yılında yasaklı örgütler listesine alındığı hatırlatılarak, “HTŞ’nin listeden çıkarılması, Ahmed eş-Şara liderliğindeki güçlerin geçtiğimiz Aralık ayında Esad rejimini devirmesinin ardından Suriye’deki önemli gelişmelere karşı İngiltere’nin yanıtının bir parçasıdır” ifadelerine yer verildi.

HTŞ’nin Listeden Çıkarılmasının Amaçları

İngiltere hükümeti, bu kararın Suriye’deki DEAŞ karşıtı misyonla iş birliğini güçlendireceğini ve İngiltere’ye yönelik tehditleri azaltacağını belirtti. Açıklamada ayrıca, kararın ABD’nin HTŞ’yi yabancı terör örgütleri listesinden çıkarma adımıyla uyumlu olduğu vurgulandı.

Bakanlık, HTŞ’nin listeden çıkarılmasıyla birlikte, 2000 tarihli Terörizm Yasası kapsamında “üyelik” veya “yasaklı örgütlere destek çağrısı” gibi suçların artık HTŞ için geçerli olmayacağını ifade etti.

HTŞ ve Suriye’deki Son Durum

HTŞ, geçtiğimiz Aralık ayında dönemin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ı deviren Suriyeli muhaliflerin öncülüğünü üstlenmişti. HTŞ lideri Ahmed eş-Şara, Esad’ın devrilmesinin ardından yeni devlet başkanı olmuştu. İngiltere hükümeti, yeni Suriye yönetimiyle kimyasal silahların imhası ve göç yönetimi gibi konularda daha yakın iş birliği yapmayı hedefliyor.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi de Temmuz ayında HTŞ’yi ABD’nin yabancı terör örgütleri listesinden çıkarmıştı.