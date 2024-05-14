15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasından avlanması yasaklanan inci kefali balığının yaklaşık 1 ay sürecek göç yolculuğu başladı. Sadece Van Gölü’nün sodalı suyunda yaşayabilen endemik bir tür olan inci kefali balığının göç süresince vatandaşlar tarafından avlanmamaları için jandarma, polis ve zabıta ekipleri 7/24 nöbet tutarken Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de kontrollerini aralıksız sürdürüyor.



Yumurtalarını bırakmaları için tatlı sulara göç eden ve suyun akışının tersine doğru adeta uçarcasına göç eden inci kefali balığının oluşturduğu görsel şölen ise büyük ilgi görüyor. Göç yolculuğunun en iyi izlendiği Erciş Balık Bendine ise göç yolculuğunu izlemek için binlerce yerli ve yabancı turist geliyor.