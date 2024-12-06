Yapılan açıklamada, özellikle elektronik eşyaların ve beyaz eşyaların alım satımının ciddi bir denetime tabi tutulacağı ifade edilerek, bu eşyalara dair kimlik, adres, eşya miktarı ve özelliklerini içeren bir "İkinci El Malzeme Alım-Satım Belgesi" düzenlenmesi gerektiği belirtildi. Bu belgenin yanı sıra, işletmelerin fatura alması ve talep edilmesi durumunda kolluk kuvvetlerine ibraz etmesi de zorunlu olacak.

Yeni düzenlemeyle birlikte hurda ve ikinci el eşya alım satımı yapan işletmelerin iç ve dış kısmına güvenlik kamera sistemleri kurulması da şart koşuluyor. Ayrıca, işletmelerin envanter listesini tutması ve işlemler hakkında taahhütname alması isteniyor. 18 yaşından küçük kişilere ikinci el eşya satışı yapılmaması gerektiği de vurgulandı.

Seyyar hurdacılar için de özel bir düzenleme getirilerek, bu kişilerin gerekli belgeleri almak zorunda oldukları ve bu belgeleri denetimlerde ibraz etmeleri gerektiği ifade edildi.

İstanbul Valiliği, bu yeni düzenlemenin sıkı bir şekilde denetleneceğini ve kurallara aykırı hareket eden işletmeler hakkında hem idari hem de adli işlem başlatılacağı bilgisini paylaştı.