Ercan, deprem riski yüksek il ve ilçeleri sosyal medya hesabından paylaşarak, “Bu yerlerden konut almayın, kiralamayın” dedi.
6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş ve Hatay merkezli yaşanan ve 11 ilde büyük yıkıma yol açan depremde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetmişti. Bu felaketin ardından Türkiye genelinde deprem riski konusundaki farkındalık artıyor.
Deprem Riski Yüksek İl ve İlçeler
Prof. Dr. Ercan, özellikle suya yakın, gevşek zeminli ve tarım alanlarına dikilmiş çok katlı yapılar için ciddi uyarılarda bulundu. Ercan’a göre bu tür bölgelerdeki yapılar deprem sırasında sarsıntıyı üç-beş kat artırarak yapıları tehlikeye atıyor.
Ercan’ın paylaştığı riskli bölgeler şöyle:
-
İzmir ve Çevresi: Tire, Ödemiş, Torbalı, İzmir-Bayraklı, Bornova Ovası, Menemen Ovası, İnciraltı, Bostanlı, Alaybey, Mavişehir, Çiğli
-
Ege ve Marmara: Aydın Efeler, Manisa, Turgutlu, Kemalpaşa, Balıkesir, Afyonkarahisar, Bursa-Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım
-
İstanbul İlçeleri: Ataköy, Yeşilköy, Haramidere, Bakırköy, Yeşilyurt, Avcılar, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Dalyan, Pınarkent, Gürpınar, Esenyurt, Küçükçekmece, Kağıthane, Zeytinburnu, Tuzla Sahil
-
Diğer Bölgeler: İzmit, Kocaeli-Gölcük, Düzce, Kaynaşlı, Bolu, Adapazarı, Tekirdağ, Bandırma, Yalova, Adana, Çukurova Ceyhan, Mersin, Erzincan, Tokat, Amasya, Muğla-Fethiye
Ercan, riskli bölgelerden konut alacak veya kiralayacak vatandaşlara şu uyarıyı yaptı:
“İlgilendiğiniz yapının Yer-Yapı Güvenlik Belgesi’ni mutlaka isteyin. Olumsuz ise vazgeçin. Depremlerde güvenli bir yaşam için sağlam yerde, sağlam yapı şarttır.”
Güvenli Bölgeler de Belirlendi
Bir takipçisinin, “Hocam yaşayabileceğimiz bölgeleri de yazsaydınız keşke” yorumuna cevap veren Prof. Ercan, Türkiye’de güvenli gördüğü bölgeleri şu şekilde sıraladı:
-
Artvin’den Kırklareli’ne kadar Karadeniz kıyıları
-
Tüm Güneydoğu Anadolu
-
Tüm Orta Anadolu
-
Trakya
-
Ankara ve çevresi
Ancak Ercan, güvenli bölgelerde dahi yapının rezonansa girmesi durumunda risk oluşabileceğini belirterek, dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.