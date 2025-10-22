Uluslararası iş birlikleriyle ‘dünyada en fazla noktaya uçuş’ imkânı sunan ve hizmet kalitesini her geçen gün daha da zenginleştiren İGA İstanbul Havalimanı, Avustralya’daki Sydney Havalimanı (SYD) ile “Kardeş Havalimanı Anlaşması” imzaladı.

İki havalimanı arasındaki yolcu ve kargo trafiğini artırmak, hava hizmetlerini geliştirmek ve destinasyon tanıtım faaliyetlerini ortaklaşa yürütmek amacıyla hayata geçirilen ‘stratejik iş birliği’ kapsamında; taraflar, rota geliştirme, karşılıklı destinasyon tanıtımı ve bilgi paylaşımı gibi alanlarda birlikte çalışacaklar.

İş birliği çerçevesinde;

• Yıllık düzeyde yönetim toplantıları ve gerektiğinde atölye çalışmaları veya seminerler düzenlenecek.

• Taraflar, ticari açıdan hassas olmayan verileri ve en iyi uygulamaları paylaşarak bilgi alışverişinde bulunacak.

• Yeni ve ek hava hizmetlerinin geliştirilmesi teşvik edilecek.

• Ortak pazarlama ve tanıtım faaliyetleri ile İstanbul ve Sydney destinasyonlarının bilinirliği artırılacak.

İGA İstanbul Havalimanı ve Sydney Havalimanı arasındaki “Kardeş Havalimanı” anlaşması, iki işletmenin sürdürülebilir büyüme, yolcu deneyimi ve küresel bağlantı vizyonlarını destekleyecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Anlaşma, İstanbul’un dünya pazarındaki yerini güçlendiriyor

Ülkemizin, Avustralya kıtası pazarındaki konumunu pekiştiren bir adım olacak “Kardeş Havalimanı” anlaşması, İstanbul ve Sydney arasındaki turizm, ticaret ve kültürel ilişkilerin güçlendirilmesine de katkı sağlayacak.

Sydney Havalimanı ile yapılan iş birliği, İGA İstanbul Havalimanı’nın, Haziran ayında Amerika’daki Chicago O’Hare Uluslararası Havalimanı (CDA) ile imzaladığı “Kardeş Havalimanı” anlaşmasının ardından bu kapsamdaki 10. iş birliği oldu.

İGA İstanbul Havalimanı’nın aynı zamanda Güney Kore’den Incheon Uluslararası Havalimanı, Çin’den Capital Airports Holding, Shanghai Airport Authority ve Sichuan Provincial Airport Group, Danimarka’dan Kopenhag Havalimanı, Tayland’dan Airports of Thailand ve Vietnam’dan Airports Corporation of Vietnam ile “Kardeş Havalimanı” anlaşmaları bulunuyor.

ACI EUROPE tarafından yayınlanan “2025 Havalimanı Endüstrisi Bağlantı Raporu”na göre, İGA İstanbul Havalimanı küresel çapta ‘Bağlantı Merkezi Sıralaması’nda Frankfurt’u geride bırakarak ‘dünya lideri’ oldu. ‘Doğrudan Bağlantı’ alanında 2024 yılında olduğu gibi 2025 yılında da Avrupa’nın ‘En Yüksek Hava Bağlantısına Sahip Havalimanı’ olan İGA İstanbul Havalimanı, 330’dan fazla destinasyona kesintisiz uçuş hizmeti sunmasının yanı sıra ev sahipliği yaptığı 110’u aşkın havayoluyla ‘dünyada en yüksek sayıda havayoluna hizmet veren ilk üç havalimanı’ndan biri.