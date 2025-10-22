Yabancı turistlerin yüzde 42’si İngiliz

İSTANBUL ve Antalya’dan sonra Türkiye’nin en fazla yabancı turist ağırlayan ili olan Muğla, 2025 yılının ocak-eylül döneminde 3 milyon 37 bin 464 yabancı turisti misafir etti. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 3 milyon 239 bin 853 yabancı ziyaretçi ağırlayan kentte bu yıl yüzde 6 oranında düşüş yaşandı.

Muğla’ya gelen turistlerin yüzde 42’sini İngilizler oluşturdu. 1 milyon 264 bin 595 İngiliz turist, bu yıl tatil tercihini Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi popüler bölgelerden yana kullandı. İngiltere’yi 358 bin 430 kişiyle Rusya Federasyonu, 274 bin 709 kişiyle Polonya, 195 bin 400 kişiyle Almanya ve 79 bin 116 kişiyle Hollanda izledi.

İki uluslararası havalimanı 2,5 milyon turisti ağırladı

Türkiye’de İstanbul’dan sonra iki uluslararası havalimanına sahip tek il olan Muğla’ya gelen yabancı turistlerin büyük bölümü hava yolunu tercih etti. Dalaman ve Milas-Bodrum havalimanları aracılığıyla kente giriş yapan turist sayısı 2 milyon 492 bin 39 oldu.

Dalaman Havalimanı : 1 milyon 638 bin 338 kişi

Milas-Bodrum Havalimanı: 853 bin 701 kişi

Bunun yanı sıra 545 bin 425 yabancı turist, Marmaris, Fethiye, Bodrum, Datça ve Milas’taki deniz gümrük kapılarından ülkeye giriş yaptı.

Muğla dört mevsim turizm kenti

Deniz, kum, güneş konseptinin yanı sıra kültür, tarih ve spor turizmi ile de öne çıkan Muğla, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor. 108 ören yeri ile Türkiye’nin en zengin arkeolojik alanlarından birine sahip kent, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun önemli etaplarına da ev sahipliği yaparak spor turizminde adından söz ettiriyor.