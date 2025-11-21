Alınan bilgiye göre şirket bir süredir düzenli olarak işten çıkarma uyguluyor. Çalışanların büyük bölümü üretim tesislerinden ayrılmak zorunda kalırken, fabrikanın dört üretim bölümünden yalnızca birinin aktif olarak faaliyet gösterdiği, diğerlerinde ise üretimin tamamen durduğu belirtildi.

Ekonomik krizin etkileri üretimi vurdu

Şirket kaynaklarına dayandırılan iddialarda, İÇDAŞ’ın son dönemde yaşanan ekonomik dalgalanmalar nedeniyle aylık milyonlarca lira zarar ettiği öne sürülüyor. Üretim kapasitesinin düşmesi ve bazı bölümlerin kapatılması, işten çıkarmaları kaçınılmaz hâle getirmiş görünüyor.

Sendikal haklar konusunda da sorun yaşanıyor

İşçilerden edinilen bilgilere göre, işten çıkarmaların yanı sıra sendikal hakların kullanımı konusunda da çeşitli sıkıntılar yaşanıyor. Bazı çalışanların sendikal faaliyetler sırasında baskı gördüğü ve bu durumun gerginliği artırdığı iddia edildi.

Resmî açıklama bekleniyor

İşten çıkarılan işçilerin geleceğine ilişkin şirketten henüz resmî bir açıklama yapılmış değil. Sendikalar ve işçi temsilcileri süreci yakından takip ederken, toplu işten çıkarmaların önümüzdeki günlerde devam edip etmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.