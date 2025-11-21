Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Ekim 2025 dönemine ilişkin Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri’ni yayımladı. Verilere göre 2025’in ilk 10 ayında kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,3 geriledi. Aynı dönemde kurulan kooperatifler yüzde 32,3 azalırken, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 13 arttı.

Kapanan şirket sayısında artış

2025’in ilk 10 ayında kapanan şirket sayısı yüzde 10,7, kapanan kooperatif sayısı yüzde 12,6 artış gösterdi. Buna karşın kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 6,9 azalma oldu.

Ekim ayında kuruluşlar düştü, kapanışlar arttı

Ekim 2025’te geçen yılın aynı ayına göre:

Kurulan şirket sayısı yüzde 2,8 azaldı

Kooperatif kuruluşları yüzde 39,8 geriledi

Gerçek kişi ticari işletme kuruluşları yüzde 2,2 arttı

Aynı ayda kapanan şirket sayısı yüzde 10,2, kapanan kooperatif sayısı yüzde 9,9 artarken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 10,6 azaldı.

Bir önceki aya göre şirket kuruluşlarında artış var

Eylül ayına kıyasla Ekim 2025’te:

Kurulan şirket sayısı yüzde 7,6

Gerçek kişi işletmeleri yüzde 8,6

Kooperatifler yüzde 4,4 arttı.

Kapanan şirketlerde ise dikkat çeken bir yükseliş görüldü. Bu dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 15,1, kooperatif sayısı yüzde 19,1, kapanan gerçek kişi işletmeleri ise yüzde 35,8 arttı.

Ardahan’da şirket kuruluşu olmadı

Ekim ayında Türkiye genelinde 10 bin 647 şirket ve kooperatif kuruldu. Bunların:

Yüzde 88’i limited şirket

Yüzde 10,7’si anonim şirket

Yüzde 1,3’ü kooperatif

Kuruluşların yüzde 35,9’u İstanbul, yüzde 11,6’sı Ankara ve yüzde 5,6’sı İzmir’de gerçekleşti. Bu ay Ardahan’da hiç şirket kuruluşu olmadı.

Kurulan şirketlerin toplam sermayesi ise bir önceki aya göre yüzde 18,9 azaldı.

Yılın ilk 10 ayında 93 bin şirket ve kooperatif kuruldu

2025’in Ocak–Ekim döneminde toplam 93 bin 30 şirket ve kooperatif faaliyete geçti. Bu kapsamda:

81 bin 513 limited şirket , toplam sermayenin yüzde 62,8’ini,

9 bin 967 anonim şirket, yüzde 37,2’sini oluşturdu.

Sektörel dağılım

Ekim ayında kurulan şirketlerin sektörel dağılımı şöyle:

3.478 şirket ticaret sektöründe

1.581 şirket inşaat sektöründe

1.332 şirket imalat sektöründe faaliyet göstermeye başladı.

Aynı dönemde kapanan şirketlerin büyük kısmı yine ticaret, imalat ve inşaat alanlarında yoğunlaştı.

142 kooperatif kuruldu — En çok konut yapı kooperatifi

Ekim 2025’te kurulan 142 kooperatifin:

103’ü konut yapı kooperatifi

17’si işletme kooperatifi

9’u tarımsal kalkınma kooperatifi oldu.

Yabancı ortak sermayeli şirketlerde artış

Ekim ayında 903 yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu. Bu şirketlerde ortaklık dağılımı:

688 Türkiye

33 İran

16 Irak

Bu şirketlerin 78’i anonim, 825’i limited şirket yapısında kuruldu. Yabancı ortakların toplam sermaye içerisindeki payı yüzde 79,7 oldu.

2025 genelinde yabancı ortak sermayeli şirketlerin en yoğun faal olduğu sektörler: