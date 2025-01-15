İkinci el araç satışıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan galerici Kalender Yaşasın, satışların istikrarsız olduğunu ve bu durumun hem alım gücünü hem de galerilerdeki araç sayılarını olumsuz şekilde etkilediğini belirtti. Pandeminin etkisiyle satışların azaldığını ifade eden Yaşasın, "Pandemiden bu yana iyi gitmiyoruz, daha önceki yıllarda gerçekten iyiydi. Ticaret de iyiydi. Alıyorduk, satıyorduk, para kazanıyorduk," dedi.

Ayrıca, talep az olsa da fiyatların yükseldiğine dikkat çeken Yaşasın, "Bir mala talep olmadığı zaman fiyatın düşmesi lazım, ancak şu anda talep az olmasına rağmen fiyatlar yukarıya gidiyor," şeklinde konuştu. İkinci el araç piyasasında yaşanan bu durgunluk ve belirsizlik, galericilerin iş yapma biçimini de zorlaştırıyor.