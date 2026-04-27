20- 25 Nisan tarihlerinde Antalya Megasaray Club Belek’te düzenlenen

Hülya Avşar Cup turnuvasına, masters kategorisinde 300’ün üzerinde sporcu katıldı.

Farklı yaş kategorilerinden sporcuların mücadele ettiği turnuvada, hafta boyunca oynanan karşılaşmaların ardından dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Turnuvanın basın toplantısı ve ödül töreninde konuşan Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin;

“ “Hülya Avşar Cup” turnuvasına 5. kez iş birliği yapıyoruz. Megasaray Tenis Akademi olarak vizyonumuz, Türk tenisinin gelişmesi, yaygınlaşması, yetenekli oyuncular keşfetmek ve yetiştirmek.

Benim 33 yaşında kurduğum Şahinler Vakfımızla dar gelirli ve başarılı yüzbinlerce öğrenciye burs verdik ve vermeye devam ediyoruz. Hülya Hanımla bu anlamda ortak bir noktamız var.

O da turnuva gelirleriyle maddi imkanları sınırlı gençlere eğitim ve spor bursu sağlıyor.

Bu turnuvada yine iş birliği yapmaktan çok mutluyuz. Bu turnuvaya 27 farklı yaş kategorisinde 300’ün üzerinde tenisçi katıldı. Birazdan finalistler kupalarını alacaklar. Mücadele eden herkesi kutluyorum.

Megasaray dünya çapında uluslararası ve ulusal çok önemli 500’ün üzerinde turnuvaya ev sahipliği yaptı. Bugüne kadar Megasaray’da ITF, Davis Cup, Billie Jean King Cup, ITF Wheelchair, ATP gibi turnuvalarla dünyanın dört bir yanından 40.000’in üzerinde sporcu ağırladık.

MTA, Avrupa ve Türkiye’nin en büyük tenis akademisidir. Akademimizde devamlı 15 koçla 40’a yakın sporcu yetiştiriliyor. Bu sene Ada Kumru’nun katılmasıyla milli takımdaki oyuncu sayımız 5’e çıktı. Millilerimizin rankingleri yüksek. Adelina Lachinova da dünya gençlerde 40 numaraya girdi. Ayrıca Toprak Elçin, Kerem Genç, Çınar Şenkaya ve Ramazan Kaan Oktay gibi sporcularımızın da milli formayla ülkemizi temsil etmesi mutluluk verici.

Tenis yatırımlarımız devam ediyor. Antalya ve Erciyes’te 72 kortumuz var. Belek’te 6 padel, Side’de 8 pickleball kort açtık.

Erciyes’te yüksek irtifa nedeniyle sporculara kondisyon açısından önemli avantajlar sağlıyoruz.

Bu Türkiye’de bir ilk. MTA’yı dağa taşıdık. Böylece Türkiye’de 12 ay tenis turnuvası yapılıyor. Aynı zaman da o bölgelerde de tenisi tanıtıp yayarak çocuklarımızı spora kazandırıyoruz.

Turizm açısında da oteller arasında sinerji yaratıyoruz. Personellerimiz yazın yaz otellerimizde, kışın kış otellerinde 12 ay kesintisiz çalışıyorlar. Böylece otellerimizde aynı yüksek kalitede hizmet verebiliyoruz.

Turizm yatırımlarımızı da sürdürüyoruz. 6. otelimiz “DAS1350” Kapadokya’da hizmete giriyor.

Antalya’yı tenisle, Türkiye’de ve dünyada tanınır bir marka yaptık. Megasaray olarak gençlere ve spora katkı sağlamaya devam edeceğiz.

Bu turnuva organizasyonunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca Hülya Hanım bir kadın olarak, teniste rol model olduğu bayrağı elinde taşıdığı için de teşekkür ediyoruz.

Desteklemeye devam edeceğiz. Tenise gönül veren tüm sporcularımıza başarılar diliyorum.” dedi.

Turnuvaya adını veren Sanatçı Hülya Avşar, organizasyonun 25 yıllık yolculuğuna ilişkin şunları söyledi;

“Hülya Avşar Cup’ın 25. yılında Antalya’da, Megasaray Tenis Akademi’de tenis severlerle bir araya geldik. Bu güzel ev sahipliği için Kemal Bey’e ve Megasaray ailesine de çok teşekkür ediyorum.

2001 yılından bu yana düzenlediğimiz Hülya Avşar Cup yalnızca bir spor etkinliği olmanın ötesinde, genç yeteneklere destek olan güçlü bir sosyal sorumluluk platformu. Her yıl yüzlerce sporcuyu bir araya getiriyoruz. Farklı yaş kategorilerinden geniş bir katılımcı profiliyle, rekabetin, centilmenliğin ve spor kültürünün en güçlü örneklerini kortlara taşıyoruz.

Bu organizasyonun en anlamlı tarafı ise elde edilen gelirlerin sosyal faydaya dönüşmesi. Sizlerin de katkılarıyla bugüne kadar çok sayıda başarılı ancak maddi imkânları sınırlı öğrenciye eğitim desteği ve spor bursu sağladık. Bunu sadece ben değil hep birlikte yaptık. 25. yılımızda da hem Türk tenisinin gelişimine katkı sunmaya hem de geleceğin sporcularına destek olmaya devam edeceğiz.”

Kemal Şahin’in ve Milli sporcumuz Samiye İdil Özkeresteci’nin, Hülya Avşar ve antrenörü Korhan Akın ile yaptığı gösteri maçı, izleyicilerden yoğun ilgi gördü.