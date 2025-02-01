Horoz Lojistik, büyük bir coşkuyla gerçekleştirdiği Great Horoz Partisi kapsamında, uzun yıllar boyunca emek ve bağlılıklarıyla şirkete değer katan çalışanları ve iş ortaklarını onurlandırarak teşekkürlerini sundu. Bu özel gece, şirketin başarılarına katkıda bulunanların takdir edilmesi adına anlamlı bir fırsat oldu.

İş Ortaklarına Plaket Takdimi

Horoz Lojistik, iş ortaklarıyla güçlü bir iş birliği içinde olmanın önemini vurguladı ve uzun yıllardır süren bu ilişkilerin şirketin başarısındaki kritik rolüne dikkat çekti. Şirket, yurt içi ve yurt dışında yürüttüğü projelerde işortaklarının sunduğu desteklerle yıllar içinde sektörde öncü bir konuma ulaştı. Horoz Lojistik, düzenlenen bu anlamlı gecede, Güleryüz Lojistik, Yarkan Lojistik, Çağ-Tur Lojistik, Özçakıroğlu Lojistik, Bediroğlu Lojistik, Efe Group, DTiftik Lojistik, Meram Su Yapıları, ERG İnsan Kaynakları, Ada Grup Taşımacılık, Mir Beton Yapı ve Rabi Mobilya iş ortaklarına teşekkürlerini sunarak, sektördeki öncü rolünü sürdürme kararlılığını vurguladı.

Aykut Aygüven’e Veda ve Teşekkür

Horoz Lojistik, üst yönetiminde uzun yıllar boyunca önemli görevler üstlenen ve büyük katkılar sağlayan Aykut Aygüven’e de emeklilik öncesi kıdem plaketini takdim etti. Yıllar boyunca şirkette inovatif projeler geliştiren ve Horoz Lojistik’in ulusal ve uluslararası alandaki büyüyüşüne liderlik eden Aygüven’e minnettarlıklarını ifade eden yetkililer, kendisine yeni yaşamında sağlık ve mutluluklar diledi.

Kıdem Plaketleri ile Değerli Çalışanlara Vefa

Horoz Lojistik, 35, 25, 10 ve 5 yıllık kıdemleriyle şirkete ilham kaynağı olan çalışanlarına da kıdem plaketlerini takdim etti. Bu ödüller, ekip arkadaşlarının özverili çalışmaları ve uzun yıllar boyunca gösterdikleri bağlılık için bir teşekkür niteliği taşıdı. Geceye katılan ve plaketlerini alan çalışanlardan bazıları, Horoz Lojistik’te yaşadıkları deneyimlerle ilgili duygusal anılarını paylaştı.

Şirket, bu tür ödüllerle çalışanlarının motivasyonunu artırmayı ve başarılarına değer katmayı sürdüreceğini vurguladı.

Horoz Akademi’nin Enocta Şampiyonları Belli Oldu

Horoz Akademi, Enocta Eğitim Platformu üzerinden yıl boyunca en fazla eğitim deneyimi yaşayan ve gelişim yolculuklarında fark yaratan ekip arkadaşlarını ödüllendirdi. 2024 yılı Enocta Şampiyonları, öğrenmeye olan bağlılıklarıyla tüm çalışanlara ilham kaynağı oldular.

Horoz Akademi, bireysel gelişime verdikleri önemin bir göstergesi olarak bu başarıları kutladı ve gelişim odaklı kültürünü sürdürerek daha büyük başarılara imza atmaya devam edeceğini duyurdu.

Geleceğe Adım

Horoz Lojistik, bu özel gecede emeği geçen tüm çalışanlarına ve iş ortaklarına teşekkür ederek, başarılarla dolu bir geleceğe adım atmayı diledi. Şirket, bağlılık ve özveriyle daha güçlü bir geleceğe doğru ilerleyeceğini ifade etti.