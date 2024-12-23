Hopa TIR Parkı projesine önce imza koyup ardından projeye karşı yeni bir yaklaşım sergileyen Arhavi TSO’ya tepki gösteren Hopa TSO “Arhavi TSO’nun yaptığı açıklama projemize taş koymanın dışında sonuç getirmeyecek manipülatif yaklaşımlarını açık ve net biçimde görmekteyiz” denildi.

Hopa TSO tarafından yapılan Kamuoyu bilgilendirme açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “19.12.2024 tarihinde Artvin, Hopa, Borçka ve Arhavi Ticaret ve Sanayi Odaları Meclis Üyemiz Bünyamin Merttürk' ün vefatı ile tekrar gündeme gelen tır tehlikesinin Kemalpaşa ve Hopa'nın tır istilasından temizlenmesi için Hopa'da yapılacak Tır Parkı Projemizin zaten yol almış, kamu otoritelerince defalarca onaylanmış olan bu projenin acil olarak başlatılması gerektiğini kamuoyuna duyurmuştuk.

Ne yazıktır ki açıklamamız sonrasında 21.12.2024 tarihinde basın açıklaması yapan Arhavi Ticaret ve Sanayi Odasının taşın altına el koyma söylemli fakat üzülerek ifade ederiz ki projemize taş koymanın dışında sonuç getirmeyecek manipülatif yaklaşımlarını açık ve net biçimde görmekteyiz.

Yapılan talihsiz açıklama, Artvin’in 4 Odasının ekonomik kalkınma faaliyetlerinde birlik ve beraberliğini zedelemiştir. Yönetim olarak göreve başladığımız iki yıllık süreçte Arhavi’de Organize Sanayi Bölgesinin yapılmasını 4 oda ile birlikte desteklediğimiz gibi Hopa'da yapılacak Tır Parkı Projesini de düne kadar 4 oda desteklemiştir. Fakat son açıklamanın birlik ve beraberlik anlayışının korunmasından ziyade bozulmasına yönelik olduğu açıktır, nettir.

Hopa'da Tır Parkı Projesi için ÇAYKUR fabrikasının karşısında bulunan 90 dönümlük hazır alanı planlıyoruz. Anlaşılacağı üzere maliyet kalemlerinin büyük kısmının ortadan kalktığı, proje için ideal alt yapı olanaklarının da Hopa'da bulunduğu bilinmektedir.

Son olarak, istatistikler Tır Parkının Hopa'da olmasını bilimsel olarak ispatlamaktadır. Hopa ve Kemalpaşa'da toplam tır nüfusu 2500 rakamının üstündedir. Bu rakamın Yabancı plakalı olup odamız şirketlerine ait araç sayısı 1800. Odamıza kayıtlı L2 belgeli uluslararası arası taşımacılık belgeli tırların sayısı 779, Odamız üyesi Motorlu taşıtlar kooperatifine kayıtlı araç sayısı 250 dir.. Toplamda 2500 den fazla faal aracın işletmesinin Hopa ve Kemalpaşa'da olması Tır Parkının Hopa'da yapılması için yeterli gerekçeler olduğu 2+2=4 kadar tartışmaya açık değil gayet nettir!!!” denildi.