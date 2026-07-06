Yenilikçi yaklaşımı, kullanıcı odaklı mobilite vizyonu ve yaşam tarzı odaklı marka anlayışıyla dikkat çeken OMODA | JAECOO, 2026 yılının ilk yarısında güçlü büyüme ivmesini sürdürdü. Marka, haziran ayında dünya genelinde 75 bin 102 adetlik satış gerçekleştirerek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 178 büyüme kaydetti. Böylece OMODA | JAECOO, üst üste ikinci ayda da 75 bin adetlik satış eşiğinin üzerinde konumlandı.

Küreselleşme stratejisi farklı pazarlarda da karşılık buldu!

Yılın ilk yarısında kümülatif küresel satışlarını 379 bin 110 adede taşıyan marka, 2026 boyunca her ay üç haneli yıllık büyüme oranlarına imza attı. Ocak ayında yüzde 113’lük artışla yıla güçlü bir başlangıç yapan OMODA | JAECOO, mart ayında 60 bin adetlik satış seviyesini aşarken, nisan ayında 70 bin adede yaklaştı. Mayıs ayında ilk kez 75 bin adet barajını geçen marka, haziran ayında da bu yüksek performansını koruyarak küresel büyüme stratejisinin başarısını ortaya koydu. OMODA | JAECOO’nun kesintisiz büyüme performansı, markanın küreselleşme stratejisinin farklı pazarlarda karşılık bulduğunu gösterirken, yıllık 1 milyon adetlik stratejik satış hedefine ulaşma yolunda da önemli bir kilometre taşı oluşturuyor.

JAECOO 5 de JAECOO 7 de 20 bin adedi aştı!

OMODA | JAECOO’nun küresel büyümesinde markanın güçlü ürün gamı belirleyici rol oynuyor. Haziran ayında JAECOO 5’in küresel satışları 26 bin 785 adede ulaşarak yeni bir rekor seviyeye çıktı. JAECOO 7 ise aynı dönemde 20 bin 890 adetlik satış performansıyla 20 bin adet eşiğini bir kez daha geride bıraktı. Böylece markanın iki önemli modeli de yüksek hacimli satış ligindeki konumunu güçlendirdi. Evcil hayvan dostu yaklaşımı ve rafine outdoor yaşam deneyimine odaklanan JAECOO 5, dünya genelinde yükselen açık hava ve yaşam tarzı odaklı mobilite trendleriyle güçlü bir uyum yakalıyor. Farklı pazarlardaki kullanıcıların beklentilerine yanıt veren model, fonksiyonel yapısı ve kullanıcı odaklı karakteriyle markanın büyümesine önemli katkı sağlıyor. JAECOO 7 ise şehir içi kullanım konforunu gelişmiş off-road kabiliyetiyle bir araya getiriyor. Akıllı teknolojileri, rafine tasarımı ve çok yönlü kullanım özellikleriyle günlük hayat ile keşif odaklı sürüş ihtiyaçlarını birlikte karşılayan model, modern şehirli kullanıcıların beklentilerine yanıt veriyor. Her iki modelin farklı kullanıcı profillerine hitap eden yapısı, OMODA | JAECOO’nun küresel pazarlardaki adaptasyon gücünü de destekliyor.

Akıllı sürüş teknolojilerinde küresel standartlara uyum!

OMODA | JAECOO’nun satış başarısının arkasında, markanın teknoloji alanındaki güçlü yatırımları da yer alıyor. Marka, akıllı sürüş ve yapay zekâ destekli mobilite çözümlerini farklı pazarlarda hayata geçirmek üzere çalışmalarını hızlandırıyor. Bu kapsamda SIVP, yani Super Intelligent Valet Parking akıllı park teknolojisinin yol testleri birçok global pazarda devam ediyor. “Come to You. Park for You” yaklaşımıyla öne çıkan teknoloji, akıllı park ve akıllı çağırma fonksiyonlarını destekliyor. Söz konusu sistem; zorlu hava koşulları, dar park alanları, karmaşık otoparklar ve benzeri günlük kullanım senaryolarında sürücülere daha pratik ve konforlu bir deneyim sunmayı hedefliyor. Küresel yol testleri devam eden teknolojinin ağustos ayında Endonezya, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer pazarlarda kullanıma sunulması planlanıyor. OMODA | JAECOO’nun akıllı sürüş güvenliği sistemi de önemli bir uluslararası başarıya imza attı. Marka, AB UN/ECE R171 Güvenlik Yönetim Sistemi denetimini başarıyla tamamlayarak Hollanda Araç Otoritesi RDW’den sertifika aldı. Bu gelişme, OMODA | JAECOO’nun akıllı sürüş alanındaki Ar-Ge, test, seri üretim ve operasyon süreçlerinde küresel güvenlik ve uyumluluk standartlarını karşıladığını ortaya koyuyor. Markanın teknoloji vizyonu yalnızca otomobillerle sınırlı kalmıyor. AiMOGA ekibiyle birlikte geliştirilen bedenlenmiş akıllı robotlar, otomotiv seviyesindeki algılama, karar verme ve hareket kontrolü yeteneklerini farklı kullanım alanlarına taşıyor. Kamu hizmetleri, akıllı ulaşım ve benzeri alanlarda değerlendirilen bu teknolojiler, OMODA | JAECOO’nun geleceğin mobilite ekosistemine yönelik vizyonunu daha geniş bir çerçeveye taşıyor.

OMODA 4 ile birlikte ikinci yarı büyüme güçlenecek!

OMODA | JAECOO, yılın ikinci yarısında ürün ve teknoloji atağını yeni modellerle desteklemeye hazırlanıyor. Bu kapsamda OMODA 4, markanın genç kullanıcılarla bağını daha da güçlendirecek önemli modellerden biri olarak öne çıkıyor. VALORANT Champions Tour EMEA iş birliğiyle e-spor kültürünü yeni nesil mobilite deneyimiyle buluşturan OMODA 4, özellikle Z kuşağının beklentilerine odaklanan dinamik bir yaklaşım sunuyor. Yeni model, uyandırma komutu gerektirmeyen sesli etkileşim ve farklı kullanım senaryolarına uyum sağlayan akıllı kontrol özelliklerini destekleyen yeni nesil Yapay Zekâ Destekli Akıllı Kokpit ile donatılıyor. Kullanıcının niyetini, duygularını, kullanım alışkanlıklarını ve bireysel beklentilerini anlayabilen akıllı etkileşim yaklaşımıyla OMODA 4, mobilite deneyimini daha kişisel, bağlantılı ve sezgisel hale getirmeyi hedefliyor. Küresel lansmanının temmuz ayı sonunda Endonezya’da gerçekleştirilmesi planlanan model, şimdiden dünya genelinde genç kullanıcıların ilgisini çekerek markanın yeni büyüme katalizörlerinden biri olarak konumlanıyor.

Global pazarlardaki güçlü satış performansı, gelişmiş akıllı sürüş teknolojileri, yapay zekâ destekli kabin çözümleri ve genç kullanıcıları merkeze alan ürün stratejisiyle OMODA | JAECOO, 2026 yılının ikinci yarısına da iddialı giriyor. Üst üste iki ay boyunca 75 bin adedin üzerinde satış gerçekleştiren ve yılın ilk yarısında 379 bin 110 adetlik küresel satışa ulaşan marka, yıllık 1 milyon adetlik hedefi doğrultusunda yeni bir büyüme dönemine ilerliyor.

Şehir hayatından açık hava keşiflerine, spordan geleceğin teknolojilerine kadar OMODA | JAECOO tutkuyla ilerlemeye devam ediyor. Futbol heyecanı dünyayı sarıp, hayalleri, azmi ve kararlılığı beslerken, marka da genç bir bakış açısını ve cesur keşfetme isteğini simgeleyen “Forever 26” felsefesini benimseyerek daha açık ve sınırsız bir geleceği kucaklıyor. Marka, “Aile İçin, Şampiyonluk İçin” felsefesini benimseyen ana şirketi Chery tarafından yönlendiriliyor. Chery, dünya çapında bir vizyonla küresel mobilite evrimini yönlendirmeye devam ederken, kullanıcılarının şampiyon mantalitesiyle hedeflerinin peşinden koşmalarını ve hem gündelik yaşamda hem de rekabette sınırları zorlamaya devam etmelerini teşvik ediyor.