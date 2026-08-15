AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü programına katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; 'Milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz' dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı. Gerçekleştirilen programın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Çerçioğlu, paylaşımında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine vurgu yaptı. Çerçioğlu mesajında, 'Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimize hizmet yolunda nice başarılara imza atan AK Partimizin 25. yaşı kutlu olsun. Milletimiz için, şehirlerimiz için, Türkiye'miz için çalışmaya devam edeceğiz' ifadelerine yer verdi.